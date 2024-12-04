Как сдержаться от связи с коллегой на корпоративе и что делать, если это всё-таки случилось: Советы сексолога
Сексолог Миллер: Сохраняйте профессионализм и субординацию на корпоративе
На корпоративных праздниках нередко возникают ситуации, способствующие эмоциональному сближению между сотрудниками, что может привести к необдуманным поступкам — и вот вы уже больше, чем просто коллеги. Психолог, сексолог Александра Миллер в беседе с Life.ru рассказала, как сдержаться и не вступить в интимную связь с коллегой на корпоративе и что делать, если это всё-таки произошло.
Как сдержаться и избежать интимной близости с коллегой на корпоративе:
- Неплохо было бы вспомнить о личных границах. Заранее определите для себя, что является приемлемым, а что — нет. Сформулируйте внутренние правила поведения, которые помогут вам оставаться в рамках профессионального поведения.
- Избегайте чрезмерного употребления алкоголя! Это поможет избежать потери контроля и держать лицо. Корпоратив — это не повод расслабиться, а лишь возможность побыть в неформальной обстановке с коллегами, к сожалению, многие забывают об этом и превращаются в повод для насмешек после бурного торжества.
- Создавайте физические барьеры. Проводите время в группе людей, не оставайтесь наедине с коллегой, если чувствуете нарастание непреодолимой силы притяжения.
- Сосредоточьтесь на других. Поставьте перед собой цель пообщаться с как можно большим количеством коллег. Это поможет вам отвлечься и избежать искушения.
- Напоминайте себе о последствиях. Помните о возможных последствиях связи с коллегой на работе, включая влияние на карьерный рост и атмосферу в коллективе.
Что делать, если интимная связь с коллегой на корпоративе всё же произошла:
- Сохраняйте профессионализм и субординацию. Независимо от обстоятельств оставайтесь профессиональными в офисе. Это поможет снизить неловкость и не повлияет на вашу репутацию.
- Придерживайтесь конфиденциальности. Не обсуждайте произошедшее с коллегами. Это может создать напряжённую атмосферу и испортить отношения в команде.
- Определите отношения. Разберитесь, что произошло и что вы хотите от этих отношений. Если вы оба готовы продолжать взаимодействовать, обсудите, как это будет выглядеть в офисе.
- Не допускайте резких изменений в поведении. Избегайте слишком близкого общения или, наоборот, полного игнорирования коллеги. Старайтесь вести себя так, как если бы ничего не произошло, чтобы избежать ненужного напряжения.
- Готовьтесь к возможным последствиям. Обдумайте, как ваше взаимодействие может повлиять на коллектив и вашу карьеру. Будьте готовы к различным реакциям со стороны коллег.
Слушайте свои чувства и цените свою профессиональную этику — это поможет избежать многих нежелательных последствий. Помните: чары корпоратива развеются в полночь, а вот останетесь ли вы после этого на своей должности — зависит только от вас.
При этом, как ранее сообщал Life.ru, в 2024 году россияне всё чаще стали жаловаться на отсутствие либидо. Сексологи уверены — это последствия эмоциональной напряжённости в обществе, увеличения числа панических атак и депрессий среди населения. А ещё виновато переедание — люди заедают стресс, от этого тоже страдает сексуальная функция.
Kandinsky 3.1 / Life.ru