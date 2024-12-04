Как сдержаться от связи с коллегой на корпоративе и что делать, если это всё-таки случилось: Советы сексолога

На корпоративных праздниках нередко возникают ситуации, способствующие эмоциональному сближению между сотрудниками, что может привести к необдуманным поступкам — и вот вы уже больше, чем просто коллеги. Психолог, сексолог Александра Миллер в беседе с Life.ru рассказала, как сдержаться и не вступить в интимную связь с коллегой на корпоративе и что делать, если это всё-таки произошло.