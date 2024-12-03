Сексологи бьют тревогу: 2024 год забрал у россиян всё либидо
SHOT: Россияне стали чаще жаловаться сексологам на низкое либидо
В 2024 году обращения россиян к сексологам в основном стали касаться отсутствия полового влечения к противоположному полу. Всему виной участившиеся депрессии и нездоровое питание, рассказали эксперты SHOT.
Как рассказали сексологи Александра Миллер и Лариса Никитина, если в прошлом году россияне обращались больше с традиционными проблемами: эрекцией, вопросами контрацепции, — то в этом году ситуация обстоит по-иному. Главный вопрос, который волнует россиян, — низкое либидо. Специалисты уверены — это последствия эмоциональной напряжённости в обществе, увеличения числа панических атак и депрессий среди населения. А ещё виновато переедание — люди заедают стресс, от этого тоже страдает сексуальная функция.
В целом, утверждают сексологи, в 2024 году с жалобами чаще всего приходили женщины. Повод — не хватает эмоций. Плюс ко всему об этом стало не стыдно говорить, и число обращений к экспертам в этой области выросло. Также среди «пациентов» стало больше пар, которые сетуют на «угасший огонёк». Наиболее частыми посетителями оказались люди в возрасте от 25 до 40 лет. Однако наблюдается увеличение числа обращений среди молодёжи и даже пожилых людей.
Ранее Life.ru рассказывал, что в случае с мужчинами стоп-кран на пути к половому влечению дёргает дефицит тестостерона. Для женщин сексуальные расстройства — не менее тревожный симптом. Его корни уходят не только в физиологию, но и в психику.
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