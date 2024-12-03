Сексологи бьют тревогу: 2024 год забрал у россиян всё либидо

В 2024 году обращения россиян к сексологам в основном стали касаться отсутствия полового влечения к противоположному полу. Всему виной участившиеся депрессии и нездоровое питание, рассказали эксперты SHOT.

Как рассказали сексологи Александра Миллер и Лариса Никитина, если в прошлом году россияне обращались больше с традиционными проблемами: эрекцией, вопросами контрацепции, — то в этом году ситуация обстоит по-иному. Главный вопрос, который волнует россиян, — низкое либидо. Специалисты уверены — это последствия эмоциональной напряжённости в обществе, увеличения числа панических атак и депрессий среди населения. А ещё виновато переедание — люди заедают стресс, от этого тоже страдает сексуальная функция.