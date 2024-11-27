Не подозревают: Сексолог рассказала о признаках сексуальных расстройств у женщин

Многие женщины сталкиваются с сексуальными расстройствами и даже не подозревают об этом. В интервью «Ленте.ру» сексолог Ксения Хазова рассказала о самых распространённых проблемах и их симптомах.

«Важно понимать собственную норму, а не опираться на средние показатели или опыт подруг. Если обычно трёх половых актов в неделю женщине всегда было достаточно, а теперь она испытывает желание раз в месяц или вообще не хочет близости — это тревожный симптом. С другой стороны, в начале романтических отношений часто наблюдается повышенное либидо. В таком случае постепенное возвращение в норму — это не отклонение», — отметила сексолог.

Одним из наиболее частых расстройств является нарушение полового влечения. Это может проявляться как в полном отсутствии интереса к сексу, так и в его избытке, когда мысли о физической близости становятся навязчивыми. Ещё одним тревожным сигналом может быть дискомфорт или боль во время полового акта. Часто причиной становится гипертонус мышц тазового дна, который препятствует полноценной сексуальной жизни.

Не менее важный аспект — достижение оргазма. Невозможность испытать пик наслаждения, снижение его интенсивности или необычные ощущения во время полового акта также могут свидетельствовать о наличии проблемы. При этом, как отмечает Хазова, даже слишком частые оргазмы могут быть признаком нарушения, так как чрезмерно нагружают нервную систему.

Особое внимание эксперт обращает на эмоциональное состояние после секса. Резкие перепады настроения, желание плакать или кричать, чувство отвращения к себе или партнёру — все это может указывать на скрытые психологические проблемы, которые связаны с сексуальностью.

Хазова рекомендует женщинам не игнорировать такие сигналы и обратиться за помощью к специалисту. Своевременная диагностика и лечение помогут улучшить качество жизни и восстановить гармоничные отношения с партнёром.