Секс на диване: скрытые риски для здоровья

Терапевт и главный врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Хана Патель предупреждает о потенциальных рисках занятия сексом на диване. В интервью Daily Mail она объяснила, что мягкая мебель может стать рассадником невидимых бактерий, вызывающих различные инфекции.

«Один из примеров потенциального вреда — это повышенный риск бактериальных инфекций, поскольку диваны часто не чистятся так тщательно, как постельное бельё», — поясняет доктор Патель.

Исследования показывают, что диваны являются идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов. Бактерии могут долго сохраняться на пористых тканях обивки, таких как хлопок, нейлон, полиэстер и некоторые виды пластика. Из-за редкого очищения мебели риск возникновения бактериальных инфекций увеличивается. Одной из наиболее распространённых инфекций является инфекция мочевыводящих путей, которая вызывает сильные боли при мочеиспускании. Женщины подвержены этому риску больше, чем мужчины из-за анатомических особенностей.

Дополнительные исследования показывают, что бактерии, вызывающие инфекции мочевыводящих путей, становятся всё более устойчивыми к антибиотикам, что может привести к появлению «супербактерий», опасных для людей с ослабленным иммунитетом. Несмотря на эти риски, недавний опрос показал, что 97% респондентов признались в занятии сексом на диване. Однако 30% отметили, что это не их предпочтительное место из-за проблем с гигиеной, а 32% упомянули сложности с уборкой.

Другие эксперты также поддерживают мнение Патель. Коуч по сексу и отношениям Джемма Найс подчеркнула, что интим на диване может привести к болезненным ожогам, особенно если мебель обтянута грубой тканью или кожей. Она рекомендует использовать плед или полотенца для предотвращения таких неприятностей.

Доктор Пател также отметила, что физический контакт в здоровых отношениях может улучшить психическое здоровье, снижая симптомы депрессии и тревожности, а также нормализовать артериальное давление. Однако она призывает к осторожности и соблюдению гигиенических мер, чтобы избежать потенциальных рисков для здоровья.