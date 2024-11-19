Врач рассказал, чем опасно длительное воздержание от секса

Врач-уролог Ильнур Аглиуллин рассказал изданию МК.RU о последствиях длительного воздержания от сексуальной активности для здоровья мужчин и женщин. По его словам, отсутствие секса может оказать негативное влияние на физическое и эмоциональное состояние человека.

Аглиуллин отметил, что при долгом воздержании от секса организм начинает «выключать» некоторые физиологические функции, что приводит к ускорению старения. Это особенно сказывается на состоянии кожи. Недостаток сексуальной активности может также затруднять нормальную работу гормональной системы и замедлять обмен веществ.

Кроме того, у мужчин длительное воздержание может способствовать нарушению нормальной работы половой системы. Это приводит к снижению либидо и ухудшению эректильной функции. У женщин эффект бывает ещё более выраженным, особенно в период менопаузы, когда гормональные изменения уже влияют на психоэмоциональное состояние.

Аглиуллин посоветовал людям, особенно в возрасте 40–50 лет, не пренебрегать интимной близостью, чтобы снизить риски различных заболеваний и сохранить гармонию в отношениях. Он подчеркнул, что сексуальная активность не должна быть насильственной, а должна идти от желания и комфорта обоих партнёров.