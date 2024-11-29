Исследование: Зумеры в России стали меньше заниматься сексом

Совместное исследование компании «Гедеон Рихтер» и Аналитического центра НАФИ выявило тревожные тенденции в сексуальном здоровье российской молодёжи. Согласно опросу, 22% молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет не имеют сексуальной жизни. Более половины опрошенных (51%) сообщили о проблемах в интимных отношениях, таких как отсутствие влечения (53%) и физическая неудовлетворённость (39%), сообщает «Газета.ru».

Мужчины чаще сталкиваются с психологическими проблемами, включая недопонимание по поводу сексуальных предпочтений и границ (29%), а также страхи и комплексы (23%). Женщины, в свою очередь, чаще испытывают физиологические трудности, как отсутствие влечения (58%) или проблемы с оргазмом (45%).

Проблема недопонимания и недостатка коммуникации между партнёрами особенно актуальна для зумеров (18-23 года), трудности с этим отмечают 30% респондентов. В то время как представители поколений Y и X (24-45 лет) чаще говорят о недостатке влечения к партнёру, это отмечают 54% опрошенных.

Исследование также подчёркивает связь между сексуальным здоровьем и демографическим спадом в России. За последние десять лет рождаемость в стране снизилась на 35%. Эксперты связывают это с проблемами в репродуктивном и сексуальном здоровье населения, а также с постоянным стрессом, который испытывает молодёжь. Это состояние снижает сексуальное влечение и препятствует созданию семьи.

Лишь 4% опрошенных обращаются за помощью к врачам, что указывает на недостаточную осведомленность и стигматизацию темы сексуального здоровья. Эксперты призывают к поощрению своевременного обращения к специалистам для улучшения сексуального и репродуктивного здоровья.