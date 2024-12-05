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5 декабря, 13:24

Wildberries разрешит возвращать товары в любой ПВЗ с помощью QR-кодов

Изменения упростят процедуру возврата для сотрудников пунктов выдачи. Обложка © Life.ru

Изменения упростят процедуру возврата для сотрудников пунктов выдачи. Обложка © Life.ru

Объединённая компания Wildberries и Russ анонсировала внедрение нового механизма возврата товаров с помощью QR-кодов, что позволит покупателям возвращать заказы в любом пункте выдачи, сообщила пресс-служба компании в беседе с ТАСС. Это нововведение значительно упростит процесс возврата для клиентов и сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Ранее покупатели могли возвращать товары только в тот ПВЗ, где они были получены. Теперь, благодаря QR-кодам, необходимость в этом отпадает. Механизм формирования QR-кодов будет внедряться постепенно, и вскоре станет доступным для всех пользователей маркетплейса.

По словам Максима Кима, руководителя департамента ПВЗ объединённой компании, использование QR-кодов — это значительный шаг вперёд в развитии сервиса. Они освобождают клиентов от необходимости иметь штрихкоды на упаковке, а сотрудникам ПВЗ позволяют сократить время обработки возвратов и устранить сложные ручные операции.

Компания Wildberries, крупнейший российский онлайн-ритейлер, по итогам 2023 года достигла оборота более 2,5 трлн рублей. В середине июня Wildberries и группа Russ, специализирующаяся на наружной рекламе, приняли решение об объединении для создания передовой цифровой торговой платформы. В октябре группа Russ передала активы в объединённую компанию, а Роспатент зарегистрировал права РВБ на товарные знаки Wildberries.

Нововведение с QR-кодами — это не только удобство для клиентов, но и оптимизация рабочих процессов внутри компании. Внедрение технологии позволит сократить временные затраты на обработку возвратов и повысить эффективность работы ПВЗ. Wildberries и Russ продолжают стремиться к улучшению клиентского опыта и развитию своих цифровых сервисов, что укрепляет их позиции на рынке.

На Wildberries появились люксовые BMW за 9,7 миллиона рублей
На Wildberries появились люксовые BMW за 9,7 миллиона рублей

Ранее стало известно, что Wildberries будет доставлять продукты и готовую еду из «Перекрёстка». Услуга доступна в некоторых районах Москвы, в планах — дальнейшее расширение.

Юрий Бузина
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