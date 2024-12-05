Wildberries разрешит возвращать товары в любой ПВЗ с помощью QR-кодов

Объединённая компания Wildberries и Russ анонсировала внедрение нового механизма возврата товаров с помощью QR-кодов, что позволит покупателям возвращать заказы в любом пункте выдачи, сообщила пресс-служба компании в беседе с ТАСС. Это нововведение значительно упростит процесс возврата для клиентов и сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Ранее покупатели могли возвращать товары только в тот ПВЗ, где они были получены. Теперь, благодаря QR-кодам, необходимость в этом отпадает. Механизм формирования QR-кодов будет внедряться постепенно, и вскоре станет доступным для всех пользователей маркетплейса.

По словам Максима Кима, руководителя департамента ПВЗ объединённой компании, использование QR-кодов — это значительный шаг вперёд в развитии сервиса. Они освобождают клиентов от необходимости иметь штрихкоды на упаковке, а сотрудникам ПВЗ позволяют сократить время обработки возвратов и устранить сложные ручные операции.

Компания Wildberries, крупнейший российский онлайн-ритейлер, по итогам 2023 года достигла оборота более 2,5 трлн рублей. В середине июня Wildberries и группа Russ, специализирующаяся на наружной рекламе, приняли решение об объединении для создания передовой цифровой торговой платформы. В октябре группа Russ передала активы в объединённую компанию, а Роспатент зарегистрировал права РВБ на товарные знаки Wildberries.

Нововведение с QR-кодами — это не только удобство для клиентов, но и оптимизация рабочих процессов внутри компании. Внедрение технологии позволит сократить временные затраты на обработку возвратов и повысить эффективность работы ПВЗ. Wildberries и Russ продолжают стремиться к улучшению клиентского опыта и развитию своих цифровых сервисов, что укрепляет их позиции на рынке.