Во Франции пенсионер 9 лет накачивал жену снотворным и позволял незнакомцам насиловать её

Во Франции начался судебный процесс над 71-летним мужчиной, который позволил десяткам незнакомцев насиловать его 72-летнюю жену. Перед этим он накачивал супругу наркотиками и снотворным. Об этом сообщает издание RFI.

Уточняется, что слушание проводится в Авиньоне. Обвиняемым предстал экс-сотрудник французской энергетической компании EDF и ещё 50 других мужчин, которые участвовали в зверствах. Всего полиция зафиксировала 92 случая изнасилования, совершённых 72 мужчинами, из которых 51 опознали. Злоумышленник попался, когда исподтишка снимал женщин в местном ТЦ. Его задержали, а при обыске дома обнаружили сотни фотографий и видео, где над его женой в бессознательном состоянии издеваются незнакомцы.

Пострадавшая женщина рассказала, что была настолько сильно накачана снотворными, что не осознавала происходящее. Всё началось в 2011 году, но о предательстве мужа пенсионерка узнала лишь 9 лет спустя.

Вердикт обвиняемым должны вынести в декабре.