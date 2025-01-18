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18 января, 19:10

Стало известно о последствиях переноса инаугурации Трампа

РИАН: Перенос инаугурации Трампа привёл к потере большинства билетов для прессы

Перенос инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в связи с неблагоприятными погодными условиями привёл к потере большинства пригласительных билетов для журналистов. Об этом сообщается в письме пресс-офиса Сената США, передаёт РИА «Новости».

«Мы искренне сожалеем, что из-за неблагоприятных погодных условий большинство гостей с билетами не смогут лично присутствовать на церемонии», — говорится в письме пресс-офиса.

Инаугурация, как правило, проходит на открытой площадке западного фасада Капитолия. Однако в этом году, из-за сильных холодов, церемония была перенесена в закрытую ротонду, что ограничило количество гостей, в том числе представителей СМИ. Доступ в ротонду будет предоставлен только журналистам пресс-пула.

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Напомним, что решение о переносе было принято ранее на основе прогноза метеорологов, которые предсказывали температуру от минус 2 до минус 6 градусов Цельсия и сильный ветер в день мероприятия. При этом, как сообщали американские СМИ, многих граждан страны это решение застало врасплох.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Анатолий Цейко
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