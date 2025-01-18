Стало известно о последствиях переноса инаугурации Трампа

Перенос инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в связи с неблагоприятными погодными условиями привёл к потере большинства пригласительных билетов для журналистов. Об этом сообщается в письме пресс-офиса Сената США, передаёт РИА «Новости».

«Мы искренне сожалеем, что из-за неблагоприятных погодных условий большинство гостей с билетами не смогут лично присутствовать на церемонии», — говорится в письме пресс-офиса.

Инаугурация, как правило, проходит на открытой площадке западного фасада Капитолия. Однако в этом году, из-за сильных холодов, церемония была перенесена в закрытую ротонду, что ограничило количество гостей, в том числе представителей СМИ. Доступ в ротонду будет предоставлен только журналистам пресс-пула.