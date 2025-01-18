Золотые шторы, чипсы и портрет Джексона. Что изменит Трамп в Белом доме Каждый президент США имеет право изменить Белый дом по своему вкусу. У Дональда Трампа тоже есть президентский райдер — это американская еда и золотые интерьеры. 17 января, 21:20 В понедельник Дональд Трамп въедет в Белый дом. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM

20 января 2025 года после инаугурации Дональд Трамп снова станет хозяином Овального кабинета. И по утвердившейся традиции станет наводить порядок не только в политической жизни США, но и в Белом доме, интерьер и быт которого каждый президент Америки меняет на свой лад. Резиденцию президента могут ждать перемены.

Вещи предыдущего президента будут вынесены из Белого дома за четыре часа, пока Дональд Трамп будет принимать присягу. Обслуживающий персонал не сменится, а вот обстановка может сильно измениться. Недаром переездом нового президента заведует специальное лицо — главный швейцар. Звучит не очень, но с 2007-го по 2011 год эту должность, например, занимал адмирал береговой охраны Стивен Рошон. Он же был и главным билетёром.

Президентский райдер Дональда Трампа

Наверняка Трамп снова удивит всех роскошью и эпатажем. Но так как, в отличие от других президентов, он будет въезжать в Белый дом второй раз, то райдер его более-менее известен. В 2017 году в декоре использовались предметы, которые уже были разработаны предшественниками Трампа и Мелании.

Овальный кабинет: нескромное обаяние золота

Ну разумеется, роскошный антикварный стол «Резолют», обыгранный Голливудом в фильме 2004 года «Сокровище нации», будет оставлен — с ним связан огромный пласт политической истории США. Однако все тёмные оттенки в интерьере исчезнут. Так, в 2017 году тёмно-коричневые шторы, появившиеся при чернокожем президенте Бараке Обаме, были сразу же заменены на золотые. Эти шторы впервые появились в Овальном кабинете при Билле Клинтоне. Так же в 2017 году произошли другие изменения:

Трампу не понравились мрачные тона Овального кабинета при Обаме. Фото © ТАСС / ZUMA / Saul Loeb

Исчез круглый ковёр с цитатами четырёх президентов и цитатой Мартина Лютера Кинга – младшего. На полу постелили золотистый ковёр в виде солнца, дизайнером которого стала первая леди Лора Буш.

Как заметили критически настроенные журналисты, бюст самого Кинга остался в кабинете президента, но был задвинут за дверь.

На видном месте появился бюст Уинстона Черчилля — при Буше-младшем этот бюст был предоставлен Белому дому британским правительством. Из Овального кабинета его выдворил Обама, а Трамп вернул на место.

Кроме того, Трамп повесил в Белом доме портрет седьмого президента США Эндрю Джексона — первого президента от демократов и основателя Демократической партии.

Тёмные полосатые обои тогда были заменены на кремовые с рисунком, а диваны — на более роскошные, обитые парчой. Тогда говорили, что Трамп хочет вернуть Америке «золотой век».

Трамп хочет вернуть США в «золотой век». Фото © ТАСС / ZUMA / ZEUS

Изменения в Белом доме

Изменения интерьера затронули западное крыло Белого дома. Однотонное ковровое покрытие было заменено на кремовое с узором.

Была модернизирована IT-система.

Заменены устаревшие 27-летние кондиционеры.

Отреставрирована внешняя лестница. Известняк для этого привезли из Индианы.

Вдоль колоннады было установлено освещение.

Наконец, была подрезана магнолия, которую посадил ещё тот самый Эндрю Джексон. Это было символично.

Известняк для лестницы привезли из Индианы. Фото © ТАСС / АР / Carolyn Kaster

Спальни президентской четы

В 2017 году первая леди Америки Мелания Трамп для внутреннего обустройства резиденции президента пригласила дизайнера Тама Канналикхама, выходца из Лаоса.

Несмотря на тот факт, что Мелания с сыном Трампа Бэрроном жила в Нью-Йорке и президент часто оставался один, спальня была полностью переоборудована: одна комната была разделена на две. Это первый случай, когда президентская чета не спала в одной постели.

В спальне Трампа было установлено дополнительно два телевизора.

На двери спальни президента появился замок, что вызвало недовольство Секретной службы.

Любимые блюда президента: фастфуд и картофельные чипсы

Трамп в еде не привередлив, а к здоровой пище его не смог приучить даже армейский повар. Новый старый президент США предпочитает любимые блюда американцев.

пиццу;

гамбургеры;

картошку фри;

картофельные чипсы.

Кстати, картофельные чипсы были основным перекусом на борту президентского самолёта Трампа. Что-то в этом райдере может измениться, но далеко не всё — в таком возрасте привычки менять трудно.

В самолёте Трамп предпочитает перекусить картофельными чипсами. Фото © ТАСС / АР / Andrew DeMillo

На самом деле райдер довольно скромный — ведь не зря Трамп даже отказывался от зарплаты. Другие президенты подходили к делу с размахом. Например, Гарри Трумэн пристроил к Белому дому балкон, Франклин Рузвельт — крытый бассейн, Калвин Кулидж обустроил солярий, а Ричард Никсон — боулинг. Джимми Картер установил в Белом доме солнечные панели, а первая леди Мишель Обама разводила огород.

Авторы Майя Новик