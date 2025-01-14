Когда Трамп вступит в должность и как это повлияет на Россию: последние новости и дата вступления в президентство Инаугурация Трампа, чего ждать от Трампа в должности президента, что будет с санкциями, Трамп и Украина, как Трамп относится к России: подробно — в материале Life.ru. 13 января, 21:20 Избранный президент США Дональд Трамп. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Evan Vucci, © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf

В ноябре прошлого года в США состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат-республиканец Дональд Трамп. Ему удалось набрать 312 голосов выборщиков, в то время как для победы достаточно 270.

Для Трампа эти выборы были третьими по счёту и вторыми успешными. Ранее он уже победил в гонке за пост главы государства, обойдя экс-госсекретаря США Хилари Клинтон. Грядущий срок Трампа станет для него уже вторым по счёту, соответственно, он не сможет принять участие в следующих выборах президента США.

Когда Трамп вступит в должность

Инаугурация Трампа состоится 20 января. Он станет 47-м президентом США, а до этого также был 45-м. Кроме самого Трампа, к присяге будет приведён и будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как правило, на инаугурации американских президентов приглашаются зарубежные лидеры, а также дипломаты. Трамп уже пригласил председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и ряд других глав государств.

Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew F. Kazmierski

Более десятка членов Палаты представителей США от Демократической партии объявили бойкот и отказались посещать церемонию вступления в должность Трампом.

Трамп и Украина

Одним из наиболее ярких предвыборных заявлений Трампа стали обещания завершить конфликт на Украине. Первоначально избранный президент США утверждал, что сможет урегулировать кризис за 24 часа. В дальнейшем речь шла уже о полугодовом периоде. Так или иначе Трамп неоднократно выражал намерение завершить конфликт на Украине, примирив Москву и Киев.

В ноябре The Wall Street Journal, ссылаясь на ряд источников в окружении избранного президента США, опубликовал план Трампа по Украине. В частности, он предлагал заморозить линию фронта и создать демилитаризованную зону протяжённостью 1,3 тысячи километров. Кроме того, Киев должен был отказаться на 20 лет от планов по вступлению в НАТО. В обмен США продолжат поставки оружия Киеву для отражения возможной агрессии извне.

Также Трамп в интервью NBC News допустил сокращение объёмов военной помощи Киеву. Он в очередной раз подтвердил своё намерение завершить конфликт на Украине.

Кроме того, советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC отметил, что Трамп считает нереальным «вытеснение» РФ с территорий, вошедших в состав России, включая Крым. Он добавил, что данный факт осознают и главы других государств.

Трамп и Зеленский

В прошлом году Трамп провёл две встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским (срок полномочий последнего истёк 20 мая 2024 года). Первая состоялась в конце сентября в Нью-Йорке. Тогда ещё в статусе кандидата на пост президента США Трамп выразил надежду, что ему удастся найти устраивающий все стороны вариант решения кризиса на Украине.

Встреча Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Елисейском дворце в Париже. Фото © ТАСС / Aurelien Morissard

Вторая встреча состоялась в декабре в Париже с участием президента Франции Эмманюэля Макрона. По её итогам газета The New York Times писала, что данные переговоры продемонстрировали готовность Киева к уступкам в потенциальных переговорах с Москвой. Спустя неделю Трамп на пресс-конференции заявил, что Зеленский должен быть готов к заключению соглашения о прекращении огня. Депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждал, что Трамп выдвинул ультиматум Зеленскому, согласно которому украинский лидер должен завершить конфликт в течение полугода.

Также в ноябре, на следующий день после президентских выборов в США, между Зеленским и Трампом состоялся телефонный разговор. Украинский лидер сообщил, что поздравил коллегу с победой на выборах. Также стороны договорились поддерживать диалог и развивать сотрудничество.

Владимир Путин и Трамп

Одним из первых ключевых событий второго президентства Трампа может стать очная встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Ещё во время предвыборной гонки избранный президент США заявлял о готовности взаимодействовать как с РФ, так и с Украиной в деле урегулирования конфликта.

Накануне Уолц заявлял, что телефонный разговор между двумя лидерами может состояться «в ближайшие дни или недели». По его словам, американская сторона ведёт работу в данном направлении.

Кроме того, по словам Уолца, ведётся подготовка к очной встрече главы двух государств. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня отметил, что «предметной подготовки нет, есть декларированное понимание и политическая воля».

Ранее Трамп неоднократно указывал на готовность встретиться с Путиным лично, в том числе для обсуждения ситуации на Украине. Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил о том, что он готов провести переговоры с избранным президентом США.

Байден и Трамп

В ходе предвыборной гонки действующий и избранный президенты США вели ожесточённую борьбу за голоса избирателей, не гнушаясь никакими методами. В ходе дебатов оба кандидата позволяли себе оскорбления в адрес друг друга, а также иные непристойные выражения.

После проведения выборов эти страсти поутихли, поскольку уход одного и приход другого стали неизбежными. В ноябре состоялась встреча между Байденом и Трампом. Действующий глава государства тогда поздравил своего оппонента и выразил надежду на плавный переход власти. Трамп с ним согласился, после чего два лидера пожали друг другу руки.

Последние заявления Трампа

Санкции

В июле прошлого года Трамп признался в своей «нелюбви к санкциям». «Что мы делаем с санкциями, мы отталкиваем всех от себя [из-за них]. Так что я не люблю санкции», — сказал политик в интервью Bloomberg.

Трамп обещал снять санкции против России. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Справедливости ради стоит отметить, что в годы своего первого президентского срока Трамп вводил санкции против России, и в тот момент его этот факт никак не смущал.

В сентябре Трамп, выступая в Нью-Йоркском экономическом клубе, пообещал и вовсе снять антироссийские санкции.

«Я хочу использовать эти санкции настолько мало, насколько возможно. Вы теряете Иран, вы теряете Россию», — отметил он тогда.

Возможность отмены санкций вызывает некоторые опасения в странах ЕС, пишет The Financial Times. Европейские политики обеспокоены тем, что новый американский лидер откажется от санкционного давления на Москву. Они рассчитывают, что Трамп сохранит такой механизм воздействия на РФ для дальнейшего урегулирования украинского кризиса.

Переговоры

Во время предвыборной гонки, а также после своего избрания Трамп неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с Путиным.

В частности, в конце декабря на конференции Turning Point USA Трамп заявил, что с нетерпением ждёт встречи с российским лидером.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать», — отметил он.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в рамках 14-го саммита лидеров стран «Группы двадцати» (G20). Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Также перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде он сказал: «Он (Путин) хочет встретиться, и мы ведём подготовку».

Обещания завершить конфликт на Украине

Во время избирательной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине в течение 24 часов в случае победы на выборах. По его словам, «это будет легко».

Но после победы на выборах Трамп уже утверждал о том, что кризис можно решить за полгода. Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил в интервью телеканалу Fox News, что личной целью Трампа служит завершение конфликта за 100 дней.

Чего ждать России

Российские власти не возлагают особых надежд на избранного президента США Трампа. В Москве сомневаются в кардинальном изменении политического курса Вашингтона после инаугурации Трампа.

К примеру, Песков утверждал, что избранный президент США ничем не отличается от своих предшественников. По словам представителя Кремля, Трамп — представитель американской элиты, страдающей русофобией.

В заявлении МИД РФ, опубликованном после президентских выборов в США, также говорится о возможности сохранения антироссийского курса при Трампе.

«Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента, который в России хорошо известен», — отмечалось в заявлении.

Схожую позицию выражала и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Я думаю, не должно быть завышенных ожиданий. Мне кажется, что политика США резко не поменяется», — говорила она.

Влияние на ход СВО — мнение эксперта

После вступления в должность Трампа могут появиться определённые подвижки в урегулировании конфликта на Украине. Такую вероятность не исключил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Всё это возможно, но нужно понимать, что вопрос этот достаточно серьёзный. Для Трампа это будет круче, даже чем Гренландия. После 20 января, конечно, всё прояснится», — сказал Life.ru Дандыкин.

Он не исключил, что Трамп во время своего президентства направит все силы на другие векторы мировой политики в ущерб поддержке Украине.

«Это может быть и Гренландия, и Мексика, и Канада, и даже Панамский канал», — добавил спикер.

Авторы Альмир Хабибуллин