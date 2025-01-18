Трамп застал тысячи американцев врасплох сменой места инаугурации

Решение республиканца Дональда Трампа перенести место своей инаугурации в ротонду Капитолия из-за морозов оказалось неожиданным для организаторов, полиции и гостей мероприятия. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

В статье указано, что решение политика «заставило сотни тысяч людей, которые месяцами готовились к присяге 47-го президента страны», изменить свои планы. В частности, полицейские уже созвали экстренные заседания. Члены Конгресса США узнали о переносе места инаугурации из СМИ и были вынуждены отвечать на вопросы «сотен растерянных избирателей, которые купили билеты на мероприятия». Сотрудники Капитолия тоже начали спешно сооружать новую трибуну, где избранный президент будет приносить присягу.

Между тем протестанты, которым не пришлась по вкусу возможная политика Трампа касаемо мигрантов, отметили, что морозы не повлияют на отмену демонстраций.

«Это не первый случай, когда происходит что-то подобное, когда правительство уходит в закрытое помещение или отменяет мероприятия, а прогрессивное движение остаётся снаружи», — приводит газета слова одного из протестующих.