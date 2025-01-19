СМИ раскрыли, кто станет почётным гостем на инаугурации Трампа
Spiegel: Столтенберг станет почётным гостем на церемонии инаугурации Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп лично пригласил на церемонию инаугурации экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он будет присутствовать на мероприятии в качестве почётного гостя, передаёт журнал Der Spiegel.
Издание отмечает, что Трамп во время своего первого президентского срока часто делал пренебрежительные высказывания в адрес Североатлантического альянса, например, называл его устаревшим. Однако Трампу и Столтенбергу удалось сохранить хорошие отношения.
Инаугурация Трампа состоится 20 января в ротонде Капитолия. Глава киевского режима Владимир Зеленский три раза просил приглашение на это мероприятие, однако ему отказали. В свои первые 100 дней у власти Трамп, возможно, посетит Китай с государственным визитом.
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