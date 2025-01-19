СМИ раскрыли, кто станет почётным гостем на инаугурации Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп лично пригласил на церемонию инаугурации экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он будет присутствовать на мероприятии в качестве почётного гостя, передаёт журнал Der Spiegel .

Издание отмечает, что Трамп во время своего первого президентского срока часто делал пренебрежительные высказывания в адрес Североатлантического альянса, например, называл его устаревшим. Однако Трампу и Столтенбергу удалось сохранить хорошие отношения.