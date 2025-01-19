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19 января, 00:11

WSJ: Трамп задумывается о поездке в Китай в первые сто дней на посту президента

Одной из первых зарубежных поездок Дональда Трампа после инаугурации может стать госвизит в Китай, сообщили в Wall Street Journal. Источники издания утверждают, что будущий американский лидер посетит Поднебесную в первые 100 дней нахождения у власти.

Интерес к поездке в КНР может быть продиктован стремлением политика к сближению с Си Цзиньпином, считают в WSJ. Впрочем, окончательного решения о визите ещё не принято.

«Как сказал один из людей, знакомых с обсуждениями, Трамп выражал интерес к поездке в Китай в свои первые 100 дней у власти. Переходная команда Трампа не ответила на просьбу о комментарии», — сообщается в газете.

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Напомним, что 17 января стало известно о первом телефонном разговоре Трампа и Си Цзиньпина. Политики обсудили вопросы экономики, безопасности и даже блокировку TikTok.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

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