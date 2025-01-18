«Остановите Трампа»: В Вашингтоне началась акция протеста против избранного президента

Тысячи человек вышли на улицы Вашингтона, чтобы выразить несогласие с политикой избранного президента США Дональда Трампа. Событие получило название «Марш народа».

Протестующие «вооружились» плакатами и баннерами, на которых содержатся призывы к прекращению милитаризации и усилению поддержки экологических и социальных инициатив. Участники акции выкрикивают следующие лозунги: «Планета важнее Пентагона», «Свободу Палестине» и «Остановите Трампа». Самые креативные даже принесли макет танка с надписью «Танк мира».

По информации организаторов, протест начался на трёх разных площадках в центральной части города. Финальная точка шествия — мемориал Линкольна, где к вечеру должны собраться все участники. Ожидается, что общее число протестующих может достичь 50 тысяч человек.