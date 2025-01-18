Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 20:40

«Остановите Трампа»: В Вашингтоне началась акция протеста против избранного президента

Тысячи американцев вышли на протесты против Трампа в Вашингтоне

Участники протестов. Обложка © X / BaronFrankal

Участники протестов. Обложка © X / BaronFrankal

Тысячи человек вышли на улицы Вашингтона, чтобы выразить несогласие с политикой избранного президента США Дональда Трампа. Событие получило название «Марш народа».

Протестующие «вооружились» плакатами и баннерами, на которых содержатся призывы к прекращению милитаризации и усилению поддержки экологических и социальных инициатив. Участники акции выкрикивают следующие лозунги: «Планета важнее Пентагона», «Свободу Палестине» и «Остановите Трампа». Самые креативные даже принесли макет танка с надписью «Танк мира».

По информации организаторов, протест начался на трёх разных площадках в центральной части города. Финальная точка шествия — мемориал Линкольна, где к вечеру должны собраться все участники. Ожидается, что общее число протестующих может достичь 50 тысяч человек.

«Обернётся катастрофой»: Трампа предупредили о риске потерять репутацию из-за Украины
«Обернётся катастрофой»: Трампа предупредили о риске потерять репутацию из-за Украины

Напомним, что Дональд Трамп ранее перенёс место проведения инаугурации, которая пройдёт 20 января. Решение было принято на основании прогноза метеорологов, которые предсказывали погоду от минус 2 до минус 6 градусов. Также стало известно о последствиях, к которым привело данное постановление.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar