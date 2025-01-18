«Остановите Трампа»: В Вашингтоне началась акция протеста против избранного президента
Тысячи американцев вышли на протесты против Трампа в Вашингтоне
Участники протестов. Обложка © X / BaronFrankal
Тысячи человек вышли на улицы Вашингтона, чтобы выразить несогласие с политикой избранного президента США Дональда Трампа. Событие получило название «Марш народа».
Протестующие «вооружились» плакатами и баннерами, на которых содержатся призывы к прекращению милитаризации и усилению поддержки экологических и социальных инициатив. Участники акции выкрикивают следующие лозунги: «Планета важнее Пентагона», «Свободу Палестине» и «Остановите Трампа». Самые креативные даже принесли макет танка с надписью «Танк мира».
По информации организаторов, протест начался на трёх разных площадках в центральной части города. Финальная точка шествия — мемориал Линкольна, где к вечеру должны собраться все участники. Ожидается, что общее число протестующих может достичь 50 тысяч человек.
Напомним, что Дональд Трамп ранее перенёс место проведения инаугурации, которая пройдёт 20 января. Решение было принято на основании прогноза метеорологов, которые предсказывали погоду от минус 2 до минус 6 градусов. Также стало известно о последствиях, к которым привело данное постановление.