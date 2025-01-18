«Обернётся катастрофой»: Трампа предупредили о риске потерять репутацию из-за Украины
Эксперт Миршаймер: Заморозка конфликта на Украине станет катастрофой для Трампа
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Если у республиканца Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, не получится заключить соглашение о завершении конфликта на Украине, его репутация на международной арене может серьёзно пострадать. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Если украинцы будут разбиты, а конфликт будет заморожен, это обернётся катастрофой для Трампа, потому что будет выглядеть так, как будто он проиграл войну», — объяснил специалист в эфире ютуб-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Миршаймер отметил, что у Трампа есть два варианта развития событий. Первый — выполнение всех требований РФ и заключение мирного соглашения, а второй — продолжение конфликта, в котором США и Запад проиграют вместе с Украиной, указал профессор. Кроме того, у самой Незалежной не останется другого выбора, кроме как согласиться на требования РФ, несмотря на «политические трудности».
«Я думаю, они обязаны согласиться на большинство условий [Президента РФ Владимира Путина]. У них нет другого выбора — они проигрывают на поле боя», — подытожил эксперт.
А ранее Life.ru писал, что Трамп может предложить РФ сотрудничество в космосе, чтобы ускорить мирное урегулирование конфликта на Украине. Речь идёт о проекте «Артемида». Российская сторона в случае согласия получит доступ к технологиям США и поставщикам оборудования, таким как SpaceX.