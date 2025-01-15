«Путин не откажется»: В США предложили новые условия сделки по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России возобновить активное сотрудничество в космической сфере и присоединиться к совместной программе, чтобы ускорить мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет The Hill.

«В контексте обещания положить конец конфликту на Украине, он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться. Речь об участии в программе «Артемида» в обмен на мир с Киевом», — говорится в публикации.

Главными целями проекта «Артемида» являются полёт на Марс и новые полёты на Луну. По словам автора публикации, Россия в случае согласия получит доступ к технологиям США и поставщикам оборудования, таким как SpaceX.

Артемида (англ. Artemis) — американская программа исследования Луны, возглавляемая космическим агентством NASA, в которой участвуют три других партнёрских агентства: Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. В случае успеха программа «Артемида» восстановит присутствие человека на Луне впервые после миссии «Аполлон-17» в 1972 году. Программа начала действовать в 2017 году.