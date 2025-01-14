«Будем судить по делам»: Рябков высказался о политических играх вокруг встречи Путина и Трампа

Судить о предстоящей политике администрации Дональда Трампа нужно по делам, а не по словам. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос Life.ru о политических играх вокруг подготовки к переговорам президента РФ Владимира Путина и будущего хозяина Белого дома.