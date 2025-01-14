«Будем судить по делам»: Рябков высказался о политических играх вокруг встречи Путина и Трампа
Рябков: РФ будет судить об администрации Трампа по конкретным делам
Судить о предстоящей политике администрации Дональда Трампа нужно по делам, а не по словам. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос Life.ru о политических играх вокруг подготовки к переговорам президента РФ Владимира Путина и будущего хозяина Белого дома.
Рябков высказался о политических играх вокруг подготовки к переговорам Путина и Трампа. Видео © Life.ru
«Мы всегда судили и будем дальше судить по делам. Это относятся в полной мере к следующей администрации США, независимо, кто хозяин Белого дома. Это единственный подход, который применим к отношениям с США», — сказал Рябков.
Ранее Трамп заявил, что хочет как можно скорее провести встречу с Путиным после инаугурации, которая состоится 20 января. Эксперты считают, что переговоры Путина и Трампа могут пройти в одной из развивающихся стран. По прогнозам политологов, до этого возможны контакты на подготовительном уровне, в том числе со спецпосланником Трампа по украинскому урегулированию Китом Келлогом. К слову, принять у себя встречу глав государств изъявляли власти Сербии. Кроме того, Швейцария готова выступить местом проведения мероприятия.
Life.ru