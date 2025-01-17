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17 января, 01:47

На Украине раскрыли, как Зеленский готовится испортить репутацию Трампа

Дубинский: Зеленский попытается сорвать мирный план Трампа по Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский будет стремиться помешать мирным переговорам по Украине после инаугурации Дональда Трампа. Такое мнение высказал в соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Нардеп считает, что цель Зеленского заключается в том, чтобы испортить имидж Трампа. Дубинский, который сейчас находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, предположил, что бывший комик для этого может усилить атаки дальнобойными ракетами союзников по территории России.

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«Увеличение атак также негативно отразится на репутации Трампа как миротворца, что выгодно спонсорам Зеленского из клана Байдена и Блинкена», — заметил Дубинский.

Он также полагает, что ответом США на агрессивные действия Киева может стать прекращение передачи разведывательной информации украинским вооружённым силам и отключение Starlink, что усугубит положение украинских войск. Это, по мнению депутата, приведёт к значительным территориальным потерям и обрушению фронта.

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Ранее Зеленский пригрозил России после пролёта беспилотника в момент его встречи с британским премьером Киром Стармером в центре Киева. Экс-комик заявил о готовности Украины ответить на провокации.

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kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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