На Украине раскрыли, как Зеленский готовится испортить репутацию Трампа
Дубинский: Зеленский попытается сорвать мирный план Трампа по Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский будет стремиться помешать мирным переговорам по Украине после инаугурации Дональда Трампа. Такое мнение высказал в соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Нардеп считает, что цель Зеленского заключается в том, чтобы испортить имидж Трампа. Дубинский, который сейчас находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, предположил, что бывший комик для этого может усилить атаки дальнобойными ракетами союзников по территории России.
«Увеличение атак также негативно отразится на репутации Трампа как миротворца, что выгодно спонсорам Зеленского из клана Байдена и Блинкена», — заметил Дубинский.
Он также полагает, что ответом США на агрессивные действия Киева может стать прекращение передачи разведывательной информации украинским вооружённым силам и отключение Starlink, что усугубит положение украинских войск. Это, по мнению депутата, приведёт к значительным территориальным потерям и обрушению фронта.
Ранее Зеленский пригрозил России после пролёта беспилотника в момент его встречи с британским премьером Киром Стармером в центре Киева. Экс-комик заявил о готовности Украины ответить на провокации.
kmu.gov.ua