Глава киевского режима Владимир Зеленский будет стремиться помешать мирным переговорам по Украине после инаугурации Дональда Трампа. Такое мнение высказал в соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Нардеп считает, что цель Зеленского заключается в том, чтобы испортить имидж Трампа. Дубинский, который сейчас находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, предположил, что бывший комик для этого может усилить атаки дальнобойными ракетами союзников по территории России.

«Увеличение атак также негативно отразится на репутации Трампа как миротворца, что выгодно спонсорам Зеленского из клана Байдена и Блинкена», — заметил Дубинский.

Он также полагает, что ответом США на агрессивные действия Киева может стать прекращение передачи разведывательной информации украинским вооружённым силам и отключение Starlink, что усугубит положение украинских войск. Это, по мнению депутата, приведёт к значительным территориальным потерям и обрушению фронта.