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16 января, 16:58

На Западе назвали ещё одну причину, по которой Зеленский не хочет мира с Россией

Журналист Боуз: Зеленский затягивает конфликт, чтобы избежать правосудия

Владимир Зеленский и люди из его ближайшего окружения очень не хотят, чтобы совершённые ими на Украине преступления начали расследовать, а поэтому изо всех сил продолжают затягивать конфликт с Россией. Такое заявление сделал ирландский публицист Чей Боуз на личной странице в соцсети X.

«Зеленский и его заговорщики будут затягивать конфликт до тех пор, пока это возможно, ведь его прекращение означает и прекращение поступления денег. Нет диктатуры и военных действий? Значит, нет расследования кражи миллиардов, смерти миллионов и продажи триллионов», — утверждает он.

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Ранее Чей Боуз заявлял, что администрация слагающего свои полномочия президента Штатов Джо Байдена в большой спешке переводит Киеву публично обещанные в качестве помощи средства. По мнению журналиста, это делается для того, чтобы выполнить условия некой сделки американского правительства и киевского режима, предусматривающей молчание Владимира Зеленского о неприглядных шагах Белого дома.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Юрий Лысенко
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