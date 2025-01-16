Владимир Зеленский и люди из его ближайшего окружения очень не хотят, чтобы совершённые ими на Украине преступления начали расследовать, а поэтому изо всех сил продолжают затягивать конфликт с Россией. Такое заявление сделал ирландский публицист Чей Боуз на личной странице в соцсети X.

«Зеленский и его заговорщики будут затягивать конфликт до тех пор, пока это возможно, ведь его прекращение означает и прекращение поступления денег. Нет диктатуры и военных действий? Значит, нет расследования кражи миллиардов, смерти миллионов и продажи триллионов», — утверждает он.