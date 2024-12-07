Последняя взятка: На Западе объяснили, почему Байден так спешит выплатить деньги Зеленскому
Журналист Боуз: Администрация Байдена платит Зеленскому, чтобы тот молчал
Действующий президент США Джо Байден стремится выплатить Киеву все деньги, которые обещала его администрация, чтобы окончательно выполнить все условия сделки, заключённой с Владимиром Зеленским. Об этом на личной странице в социальной сети X написал ирландский публицист Чей Боуз.
«Единственное, о чём заботится умирающий режим Байдена, — это диктатура в Киеве. Лжецы, отвечающие за этого слабоумного, полны решимости выполнить свою часть «сделки» и обеспечить последнюю взятку Зеленскому, чтобы заплатить за его молчание и завершить сделку», — заявил журналист.
Напомним, судя по публикациям в западной прессе, Байден намерен направить Украине 24 миллиарда долларов до своей отставки. Эти планы прокомментировал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, указав, что с той же пользой эти средства можно было бы просто сжечь.
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