Действующий президент США Джо Байден стремится выплатить Киеву все деньги, которые обещала его администрация, чтобы окончательно выполнить все условия сделки, заключённой с Владимиром Зеленским. Об этом на личной странице в социальной сети X написал ирландский публицист Чей Боуз.

«Единственное, о чём заботится умирающий режим Байдена, — это диктатура в Киеве. Лжецы, отвечающие за этого слабоумного, полны решимости выполнить свою часть «сделки» и обеспечить последнюю взятку Зеленскому, чтобы заплатить за его молчание и завершить сделку», — заявил журналист.