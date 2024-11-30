«Не получится»: В МИД РФ оценили идею расщедрившегося перед отставкой Байдена

Доллары, которые страны Запада во главе с США выделяют Украине, можно было бы с той же эффективностью сжечь в камине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инициативу уходящего в отставку президента США Джо Байдена выделить Киеву транш в 24 миллиарда долларов.

В Кремле нынешний курс Вашингтона вызывает возмущение и неприятие, однако реальные объёмы выделенных средств и их конкретное назначение следует изучить, сообщил Рябков. С его точки зрения, выглядит это так, словно действующая администрация Белого дома не учится на собственных ошибках и пытается использовать любые возможности, чтобы помешать России добиться целей спецоперации. Этого Штатам сделать не удастся, добавил он.