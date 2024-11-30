«Не получится»: В МИД РФ оценили идею расщедрившегося перед отставкой Байдена
Рябков: Запад с тем же успехом может сжечь в камине выделенные Украине доллары
Доллары, которые страны Запада во главе с США выделяют Украине, можно было бы с той же эффективностью сжечь в камине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инициативу уходящего в отставку президента США Джо Байдена выделить Киеву транш в 24 миллиарда долларов.
В Кремле нынешний курс Вашингтона вызывает возмущение и неприятие, однако реальные объёмы выделенных средств и их конкретное назначение следует изучить, сообщил Рябков. С его точки зрения, выглядит это так, словно действующая администрация Белого дома не учится на собственных ошибках и пытается использовать любые возможности, чтобы помешать России добиться целей спецоперации. Этого Штатам сделать не удастся, добавил он.
«Как прошлые транши в виде десятков миллиардов долларов и, кстати, евро были потрачены впустую и только принесли трагедии народам, жителям тех территорий и стран, которые непосредственно погружены в нынешний конфликт, так и эти будут потрачены впустую. С таким же успехом эти люди могли бы свои доллары сжечь у себя в камине. Эффект был бы такой же», — цитирует дипломата ТАСС.
Напомним, ранее в западной прессе появились сообщения о том, что Джо Байден негласно запросил у Конгресса разрешение выделить 24 миллиарда долларов на финансирование Украины и пополнение арсеналов США. Инициативу могут принять уже в декабре, хотя шансы на «зелёный свет» не так уж и велики. Запрос прокомментировал известный американский предприниматель Илон Макс, назвав его «ненормальным».
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