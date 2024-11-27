Байден решил снабдить оружием ещё одну страну перед уходом

Действующий президент США Джо Байден предварительно одобрил сделку по продаже оружия Израилю общей стоимостью $680 млн. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно информации издания, Конгресс был проинформирован о намерении предоставить Израилю дополнительные комплекты боеприпасов JDAM, а также бомбы малого диаметра поражения.

В то же время представители США отвергли предположения о том, что сделка связана с прекращением огня в Ливане. Как уточняет газета, в направленном Израилю письме США гарантируют определённую свободу действий ЦАХАЛ в военной сфере, однако обязательства по продаже вооружений в нём прямо не упоминаются.