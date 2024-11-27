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27 ноября, 20:40

Байден решил снабдить оружием ещё одну страну перед уходом

FT: Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на $680 млн

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Действующий президент США Джо Байден предварительно одобрил сделку по продаже оружия Израилю общей стоимостью $680 млн. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно информации издания, Конгресс был проинформирован о намерении предоставить Израилю дополнительные комплекты боеприпасов JDAM, а также бомбы малого диаметра поражения.

В то же время представители США отвергли предположения о том, что сделка связана с прекращением огня в Ливане. Как уточняет газета, в направленном Израилю письме США гарантируют определённую свободу действий ЦАХАЛ в военной сфере, однако обязательства по продаже вооружений в нём прямо не упоминаются.

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Напомним, 27 ноября начало действовать перемирие между Израилем и Ливаном. Премьер-министры Израиля и Ливана Биньямин Нетаньяху и Наджиб Микати выразили благодарность президенту США Джо Байдену за его посреднические усилия в заключении соглашения о прекращении огня между странами.

Анатолий Цейко
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