Зеленский думал, что задал Фицо провокационный вопрос, но жёстко опозорился

Владимир Зеленский задал премьер-министру Словакии Роберту Фицо провокационный вопрос. Экс-комик спросил у европейского политика, почему тот не простил преступника, который на него покушался.

«Я ему сказал: «В вас стреляли. Почему вы не простили убийцу? Почему вы арестовали человека, который в вас стрелял?» — приводит польское издание Onet слова Зеленского.