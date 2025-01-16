Зеленский думал, что задал Фицо провокационный вопрос, но жёстко опозорился
Onet: Зеленский спросил у Фицо, почему он не простил стрелявшего в него Цинтулу
Роберт Фицо, Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский задал премьер-министру Словакии Роберту Фицо провокационный вопрос. Экс-комик спросил у европейского политика, почему тот не простил преступника, который на него покушался.
«Я ему сказал: «В вас стреляли. Почему вы не простили убийцу? Почему вы арестовали человека, который в вас стрелял?» — приводит польское издание Onet слова Зеленского.
Вопрос Зеленского звучит крайне странно, ведь Фицо ранее заявил, что прощает стрелявшего в него. Политик подчеркнул, что не будет предпринимать в отношении стрелка каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба.
Напомним, в мае на Роберта Фицо было совершено покушение. Оно произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Преступник окликнул политика фразой «Робо, иди сюда» и несколько раз выстрелил в него. Момент покушения на Фицо попал на камеру. Выяснилось, что покушение на политика, который неоднократно выступал против вступления Украины в НАТО и поставок Киеву оружия, произошло по политическим мотивам. Преступником оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Его задержали, мужчине грозит пожизненный срок.