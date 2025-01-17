Зеленский пригрозил РФ после пролёта БПЛА над местом его встречи со Стармером
Владимир Зеленский прокомментировал информацию о пролёте якобы российского беспилотника-камикадзе над местом его встречи с британским премьер-министром Киром Стармером в центре Киева. По словам бывшего комика, Украина готова ответить на подобные провокации.
«Мы им тоже передадим привет», — заявил глава киевского режима на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев для подписания «столетнего» соглашения между странами. В рамках этого документа Лондон и Киев хотят «повысить уровень безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях». На Даунинг-стрит уточнили, что это часть долгосрочной поддержки, направленной на укрепление обороноспособности Украины.