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16 января, 10:41

Лондон раскрыл суть нелепого соглашения «о столетнем партнёрстве» с Украиной

Украина и Британия хотят укрепить защиту Балтийского, Чёрного и Азовского морей

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Соглашение о столетнем партнёрстве между Украиной и Великобританией, которое будет подписано в Киеве Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, направлено на укрепление военного сотрудничества в области морской безопасности. Об этом сообщает в четверг на своём сайте британское правительство.

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В частности, страны планируют повысить уровень безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях. По словам Стармера, чьи слова приводятся в сообщении, новое соглашение создаст новую платформу для усиления безопасности в этих водах и расширит сотрудничество как в военной, так и в гражданской сферах.

Политик отметил, что Лондон и Киев «стали ближе, чем когда-либо», и это партнёрство поднимет их дружбу на новый уровень.

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Ранее НАТО предложила Великобритании нарастить траты на улучшение собственной противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны. Альянс планирует сделать официальный запрос к британским властям при обновлении списка требований к вооруженным силам стран-членов блока в 2025 году.

Марина Фещенко
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