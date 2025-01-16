Лондон раскрыл суть нелепого соглашения «о столетнем партнёрстве» с Украиной

Соглашение о столетнем партнёрстве между Украиной и Великобританией, которое будет подписано в Киеве Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, направлено на укрепление военного сотрудничества в области морской безопасности. Об этом сообщает в четверг на своём сайте британское правительство.

В частности, страны планируют повысить уровень безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях. По словам Стармера, чьи слова приводятся в сообщении, новое соглашение создаст новую платформу для усиления безопасности в этих водах и расширит сотрудничество как в военной, так и в гражданской сферах.

Политик отметил, что Лондон и Киев «стали ближе, чем когда-либо», и это партнёрство поднимет их дружбу на новый уровень.