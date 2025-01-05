В НАТО предупредили Великобританию об опасности и посоветовали улучшить системы ПВО и ПРО

В НАТО предложили Великобритании нарастить траты на улучшение противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны. Альянс планирует сделать официальный запрос к британским властям при обновлении списка требований к вооруженным силам стран-членов блока в 2025 году, передаёт Times.

«Ракетные удары России на Украине привели к тому, что другие страны Европы стали заказывать больше средств ПВО, в то время как у Лондона нет наземных зенитных систем для защиты критической инфраструктуры. <...> Источники в военной среде предупреждают: «Британия в опасности», — пишет издание.