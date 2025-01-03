«Ни одного шанса»: В офисе Зеленского назвали единственный для НАТО способ победить РФ

НАТО без Украины не сможет одержать победу в потенциальной войне с Россией. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«У них [стран НАТО] достаточно много оружия, оно намного более эффективно, но они не готовы его использовать. И, соответственно, если через пять лет Россия сохранит темпы милитаризации <...>, у НАТО нет ни одного шанса», — сказал он.

По мнению Подоляка, «единственная возможность победить Россию — победить её за счет Украины». Он также заявил, что Незалежная якобы способна это сделать.