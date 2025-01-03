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3 января, 16:54

«Ни одного шанса»: В офисе Зеленского назвали единственный для НАТО способ победить РФ

Подоляк заявил, что НАТО не сможет победить Россию без Украины

НАТО без Украины не сможет одержать победу в потенциальной войне с Россией. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«У них [стран НАТО] достаточно много оружия, оно намного более эффективно, но они не готовы его использовать. И, соответственно, если через пять лет Россия сохранит темпы милитаризации <...>, у НАТО нет ни одного шанса», — сказал он.

По мнению Подоляка, «единственная возможность победить Россию — победить её за счет Украины». Он также заявил, что Незалежная якобы способна это сделать.

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Ранее стало известно, что США и страны Европы намерены предоставить Украине защиту, аналогичную коллективной обороне НАТО, однако без предоставления членства в альянсе. При этом Киев продолжает стремится к защите в рамках формата Североатлантического альянса. Тем не менее, как администрация Джо Байдена, так и новая команда Дональда Трампа не готовы реализовать такую возможность в разгар или вскоре после окончания СВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Мария Любицкая
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