В США заявили о неспособности НАТО противостоять российским подлодкам типа «Ясень-М»

Российские подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» значительно превосходят по огневой мощи флот ВМС США и стран НАТО. Об этом сообщает американский журнал National Interest.

В статье утверждается, что подводные лодки этого класса, входящие в состав Северного флота России, способны совершать атаки с большой точностью и внезапностью, используя торпеды диаметром 533 мм. Также подлодки оснащены высокотехнологичным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые «Цирконы».