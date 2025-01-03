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Регион
3 января, 04:46

В США заявили о неспособности НАТО противостоять российским подлодкам типа «Ясень-М»

NI: Российские подлодки типа «Ясень-М» превосходят флот США и НАТО

Российские подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» значительно превосходят по огневой мощи флот ВМС США и стран НАТО. Об этом сообщает американский журнал National Interest.

В статье утверждается, что подводные лодки этого класса, входящие в состав Северного флота России, способны совершать атаки с большой точностью и внезапностью, используя торпеды диаметром 533 мм. Также подлодки оснащены высокотехнологичным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые «Цирконы».

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Напомним, в конце декабря 2024 года в состав российского Военно-морского флота вошёл новый многоцелевой атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М», который был официально принят на предприятии ОСК «Севмаш». Изначально сообщалось, что «Архангельск» поступит во флот только летом 2025 года.

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ТАСС / Лев Федосеев

Артём Гапоненко
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