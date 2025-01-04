«Не больше пары лет»: НАТО предрекли распад из-за одного решения Киева
Макговерн: Отказ Киева от транзита газа из РФ в ЕС может привести к распаду НАТО
Распад НАТО может начаться, если недовольная прекращением транзита российского газа через Украину Словакия начнёт действовать наперекор блоку. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«НАТО ждет ещё больший разлад. В Словакии действительно возмущены гадкими словами ребят вроде поляков. Предполагаю, что НАТО осталось недолго в этом мире», — заявил он.
Макговерн считает, что решать судьбу альянса будет избранный американский президент Дональд Трамп, когда официально вступит в должность. Его непредсказуемая самовольность и скептическое мнение о роли блока могут стать факторами, которые в итоге приведут к концу НАТО.
«НАТО пробудет с нами не больше пары лет», — прогнозирует аналитик.
Бесконечно расширяясь и поглощая всё новые государства, Североатлантический альянс перестал быть единым, ведь все страны внутри него в первую очередь пекутся о своих собственных интересах. Ранее политолог заявил, что внутри НАТО зреет раскол, поскольку страны-участницы преследуют разные цели, которые зачастую пересекаются с желаниями их союзников.
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