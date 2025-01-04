«Не больше пары лет»: НАТО предрекли распад из-за одного решения Киева

Распад НАТО может начаться, если недовольная прекращением транзита российского газа через Украину Словакия начнёт действовать наперекор блоку. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«НАТО ждет ещё больший разлад. В Словакии действительно возмущены гадкими словами ребят вроде поляков. Предполагаю, что НАТО осталось недолго в этом мире», — заявил он.

Макговерн считает, что решать судьбу альянса будет избранный американский президент Дональд Трамп, когда официально вступит в должность. Его непредсказуемая самовольность и скептическое мнение о роли блока могут стать факторами, которые в итоге приведут к концу НАТО.

«НАТО пробудет с нами не больше пары лет», — прогнозирует аналитик.