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4 января, 04:50

«Не больше пары лет»: НАТО предрекли распад из-за одного решения Киева

Макговерн: Отказ Киева от транзита газа из РФ в ЕС может привести к распаду НАТО

Распад НАТО может начаться, если недовольная прекращением транзита российского газа через Украину Словакия начнёт действовать наперекор блоку. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«НАТО ждет ещё больший разлад. В Словакии действительно возмущены гадкими словами ребят вроде поляков. Предполагаю, что НАТО осталось недолго в этом мире», — заявил он.

Макговерн считает, что решать судьбу альянса будет избранный американский президент Дональд Трамп, когда официально вступит в должность. Его непредсказуемая самовольность и скептическое мнение о роли блока могут стать факторами, которые в итоге приведут к концу НАТО.

«НАТО пробудет с нами не больше пары лет», — прогнозирует аналитик.

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Бесконечно расширяясь и поглощая всё новые государства, Североатлантический альянс перестал быть единым, ведь все страны внутри него в первую очередь пекутся о своих собственных интересах. Ранее политолог заявил, что внутри НАТО зреет раскол, поскольку страны-участницы преследуют разные цели, которые зачастую пересекаются с желаниями их союзников.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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