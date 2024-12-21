Россия стала причиной раскола между странами НАТО

Руководители НАТО пренебрегают интересами стран – участников альянса, что ведёёт к разногласиям. Об этом заявил политолог Марат Баширов.

«Административную верхушку представляет группа генералов во главе с генсеком НАТО Марком Рютте. Они используют агрессивные высказывания в адрес России. Существует разрыв между этими лидерами и национальными властями», — отметил Баширов в эфире радио «Комсомольская правда».

Например, отметил он, в Испании не видят угрозы войны с Россией, больше внимания уделяя событиям в Марокко. Турция в свою очередь сконцентрирована на конфликтах с Грецией и США в Сирии. Таким образом, НАТО сталкивается с кризисом, альянс не является единым.