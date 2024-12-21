Россия стала причиной раскола между странами НАТО
Политолог Баширов: Между странами НАТО зреет раскол из-за отношения к России
Руководители НАТО пренебрегают интересами стран – участников альянса, что ведёёт к разногласиям. Об этом заявил политолог Марат Баширов.
«Административную верхушку представляет группа генералов во главе с генсеком НАТО Марком Рютте. Они используют агрессивные высказывания в адрес России. Существует разрыв между этими лидерами и национальными властями», — отметил Баширов в эфире радио «Комсомольская правда».
Например, отметил он, в Испании не видят угрозы войны с Россией, больше внимания уделяя событиям в Марокко. Турция в свою очередь сконцентрирована на конфликтах с Грецией и США в Сирии. Таким образом, НАТО сталкивается с кризисом, альянс не является единым.
Одновременно с этим избранный президент США Дональд Трамп планирует потребовать от стран НАТО увеличить военные расходы до 5% от их ВВП. Это более чем удвоит нынешние затраты членов альянса на оборону.
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