Стало известно о разочаровании Зеленского премьером Британии, притворяющимся «защитником»
Bloomberg: Осторожность премьера Британии Стармера по Украине разочаровала Киев
Премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский в Лондоне. Фото © president.gov.ua
Осторожность премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно помощи Киеву разочаровала руководство Украины. Недовольство властей Незалежной проявилось сразу после его прихода на Даунинг-стрит, сообщает Bloomberg.
«Официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев и считают, что он следовал более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена, а не подталкивал союзников дать Украине то, что ей нужно», — отмечает агентство.
Тем не менее британский премьер надеется укрепить образ «защитника», выделяя новый пакет помощи Украине, в ходе своего визита в Киев и встречи с Владимиром Зеленским 16 января. При этом киевский режим задавалась вопросом, почему у Стармера ушло так много времени, чтобы совершить первый после назначения премьером визит в Киев.
Ранее сегодня стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в качестве главы кабмина прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским и для подписания «столетнего» соглашения. Предполагается, что новый договор углубит существующее сотрудничество Киева и Лондона в сфере обороны, а также охватит науку, торговлю и экономику.