Осторожность премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно помощи Киеву разочаровала руководство Украины. Недовольство властей Незалежной проявилось сразу после его прихода на Даунинг-стрит, сообщает Bloomberg.

«Официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев и считают, что он следовал более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена, а не подталкивал союзников дать Украине то, что ей нужно», — отмечает агентство.

Тем не менее британский премьер надеется укрепить образ «защитника», выделяя новый пакет помощи Украине, в ходе своего визита в Киев и встречи с Владимиром Зеленским 16 января. При этом киевский режим задавалась вопросом, почему у Стармера ушло так много времени, чтобы совершить первый после назначения премьером визит в Киев.