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Регион
16 января, 07:42

Стало известно о разочаровании Зеленского премьером Британии, притворяющимся «защитником»

Bloomberg: Осторожность премьера Британии Стармера по Украине разочаровала Киев

Премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский в Лондоне. Фото © president.gov.ua

Премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский в Лондоне. Фото © president.gov.ua

Осторожность премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно помощи Киеву разочаровала руководство Украины. Недовольство властей Незалежной проявилось сразу после его прихода на Даунинг-стрит, сообщает Bloomberg.

«Официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев и считают, что он следовал более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена, а не подталкивал союзников дать Украине то, что ей нужно», — отмечает агентство.

Тем не менее британский премьер надеется укрепить образ «защитника», выделяя новый пакет помощи Украине, в ходе своего визита в Киев и встречи с Владимиром Зеленским 16 января. При этом киевский режим задавалась вопросом, почему у Стармера ушло так много времени, чтобы совершить первый после назначения премьером визит в Киев.

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Ранее сегодня стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в качестве главы кабмина прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским и для подписания «столетнего» соглашения. Предполагается, что новый договор углубит существующее сотрудничество Киева и Лондона в сфере обороны, а также охватит науку, торговлю и экономику.

Андрей Бражников
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