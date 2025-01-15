Европейский патруль и вето в НАТО: Слит план Трампа для Украины после перемирия
Reuters: Советники Трампа выступают за демилитаризованную зону на Украине
Советники нового президента США Дональда Трампа поддерживают идею создания на украинской территории демилитаризованной зоны после завершения боевых действий. Об этом сообщили Reuters источники в окружении будущего американского лидера.
«Большинство высокопоставленных советников Трампа также поддерживают предоставление Украине материальных гарантий безопасности, таких как создание демилитаризованной зоны», — говорится в публикации.
В команде Трампа полагают, что подобная зона должна патрулироваться специальными войсками, которые направят на Украину европейские страны.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о своём намерении завершить украинский конфликт в течение 24 часов после возвращения в Белый дом, что вызвало скепсис у политологов. Однако 7 января Трамп сдвинул сроки и пообещал, что постарается справиться с задачей в течение шести месяцев. Издание The Hill написало, что политик мог бы предложить России, например, возобновить активное сотрудничество в космической сфере, чтобы потом было проще договориться по Украине.
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