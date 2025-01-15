Политолог объяснил, почему Трамп не сможет завершить конфликт на Украине ни за 24 часа, ни за 100 дней
Политолог Еловский: Трамп не собирался завершать конфликт на Украине за 24 часа
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Новый президент США Дональд Трамп, скорее всего, и не собирался выполнять своё популистское обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Дмитрий Еловский, комментируя изменения в настрое американского лидера.
Трамп — правый популист. После избрания они обычно прагматичны, расчётливы и хорошо понимают, что делают. А в ходе кампании готовы говорить что угодно, лишь бы победить. Так что не стоило изначально верить в его слова про 24 часа. Их нужно воспринимать не как обещание, а как публичное обозначение своей позиции в яркой упаковке. Ключевым было, что Трамп хочет остановить конфликт, так как от него в США уже начали уставать.
Ещё одна причина подобных заявлений Трампа — борьба с демократами, которые используют этот конфликт, чтобы пополнять свою партийную и личную кассу за счёт коррупции, а республиканец хочет «выбить у них эту ресурсную базу». А на Россию и Украину ему плевать, подчёркивает эксперт.
После того как Трамп одержал победу над демократами, он смягчил позицию и теперь будет работать над урегулированием конфликта, но с более реалистичными сроками. Однако и они могут оказаться невыполнимыми, считает Еловский.
«И 100 дней, и полгода ему вряд ли хватит. В этом конфликте есть стороны, которые он либо не контролирует (Россия, например), либо плохо контролирует (Украина). Никто по первой же его указке мириться не будет. Времена такого доминирования США прошли», — заключил политолог.
Напомним, избранный президент США не раз заявлял о своём намерении завершить специальную военную операцию в течение 24 часов после возвращения в Белый дом, что вызвало скепсис у политологов. Уже 7 января Трамп пообещал, что постарается остановить конфликт в течение шести месяцев. А на днях газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что новоизбранный лидер Штатов больше не считает возможным завершение конфликта за 24 часа.