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15 января, 11:49

Политолог объяснил, почему Трамп не сможет завершить конфликт на Украине ни за 24 часа, ни за 100 дней

Политолог Еловский: Трамп не собирался завершать конфликт на Украине за 24 часа

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Новый президент США Дональд Трамп, скорее всего, и не собирался выполнять своё популистское обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Дмитрий Еловский, комментируя изменения в настрое американского лидера.

Трамп — правый популист. После избрания они обычно прагматичны, расчётливы и хорошо понимают, что делают. А в ходе кампании готовы говорить что угодно, лишь бы победить. Так что не стоило изначально верить в его слова про 24 часа. Их нужно воспринимать не как обещание, а как публичное обозначение своей позиции в яркой упаковке. Ключевым было, что Трамп хочет остановить конфликт, так как от него в США уже начали уставать.

Дмитрий Еловский

Политолог

Ещё одна причина подобных заявлений Трампа — борьба с демократами, которые используют этот конфликт, чтобы пополнять свою партийную и личную кассу за счёт коррупции, а республиканец хочет «выбить у них эту ресурсную базу». А на Россию и Украину ему плевать, подчёркивает эксперт.

После того как Трамп одержал победу над демократами, он смягчил позицию и теперь будет работать над урегулированием конфликта, но с более реалистичными сроками. Однако и они могут оказаться невыполнимыми, считает Еловский.

«И 100 дней, и полгода ему вряд ли хватит. В этом конфликте есть стороны, которые он либо не контролирует (Россия, например), либо плохо контролирует (Украина). Никто по первой же его указке мириться не будет. Времена такого доминирования США прошли», заключил политолог.

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Напомним, избранный президент США не раз заявлял о своём намерении завершить специальную военную операцию в течение 24 часов после возвращения в Белый дом, что вызвало скепсис у политологов. Уже 7 января Трамп пообещал, что постарается остановить конфликт в течение шести месяцев. А на днях газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что новоизбранный лидер Штатов больше не считает возможным завершение конфликта за 24 часа.

Ольга Годуненко
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