Политолог объяснил, почему Трамп не сможет завершить конфликт на Украине ни за 24 часа, ни за 100 дней

Трамп — правый популист. После избрания они обычно прагматичны, расчётливы и хорошо понимают, что делают. А в ходе кампании готовы говорить что угодно, лишь бы победить. Так что не стоило изначально верить в его слова про 24 часа. Их нужно воспринимать не как обещание, а как публичное обозначение своей позиции в яркой упаковке. Ключевым было, что Трамп хочет остановить конфликт, так как от него в США уже начали уставать.