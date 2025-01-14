Трамп, похоже, отказался от обещания завершить СВО за 24 часа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп больше не считает возможным завершение конфликта на Украине всего за 24 часа и отказался от данного обещания. Об этом сообщает газета Financial Times , ссылаясь на свои источники.

Издание отмечает, что команда Трампа по-прежнему придерживается идеи применения силы. В связи с этим многие сторонники президента начали пересматривать свои подходы к разрешению украинского кризиса. Возможно, Трамп решит укрепить Украину перед переговорами с Россией, и полностью отказываться от помощи Киеву он не намерен.