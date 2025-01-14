Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 14:48
6704

Трамп, похоже, отказался от обещания завершить СВО за 24 часа

FT: Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Новоизбранный президент США Дональд Трамп больше не считает возможным завершение конфликта на Украине всего за 24 часа и отказался от данного обещания. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.

Издание отмечает, что команда Трампа по-прежнему придерживается идеи применения силы. В связи с этим многие сторонники президента начали пересматривать свои подходы к разрешению украинского кризиса. Возможно, Трамп решит укрепить Украину перед переговорами с Россией, и полностью отказываться от помощи Киеву он не намерен.

Медведев сделал мрачный прогноз после обещания Трампа быстро закончить СВО
Медведев сделал мрачный прогноз после обещания Трампа быстро закончить СВО

Новый президент США не раз заявлял о своем намерении завершить специальную военную операцию в течение 24 часов после возвращения в Белый дом, что вызвало скепсис у политологов. Однако после встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце он отметил, что украинский лидер открыт к переговорам, и поэтому надежду на мирное разрешение конфликта стоит сохранять. 7 января Трамп пообещал, что постарается остановить конфликт в течение шести месяцев.

Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar