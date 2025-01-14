Трамп, похоже, отказался от обещания завершить СВО за 24 часа
FT: Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп больше не считает возможным завершение конфликта на Украине всего за 24 часа и отказался от данного обещания. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.
Издание отмечает, что команда Трампа по-прежнему придерживается идеи применения силы. В связи с этим многие сторонники президента начали пересматривать свои подходы к разрешению украинского кризиса. Возможно, Трамп решит укрепить Украину перед переговорами с Россией, и полностью отказываться от помощи Киеву он не намерен.
Новый президент США не раз заявлял о своем намерении завершить специальную военную операцию в течение 24 часов после возвращения в Белый дом, что вызвало скепсис у политологов. Однако после встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце он отметил, что украинский лидер открыт к переговорам, и поэтому надежду на мирное разрешение конфликта стоит сохранять. 7 января Трамп пообещал, что постарается остановить конфликт в течение шести месяцев.