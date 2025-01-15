Цели России изменились: На Западе предостерегли заблуждающегося Трампа

«Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается от того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает», — сказал Меркурис на своём ютуб-канале.