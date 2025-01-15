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15 января, 11:03

Цели России изменились: На Западе предостерегли заблуждающегося Трампа

Аналитик Меркурис заявил Трампу об изменении целей Путина в конфликте на Украине

Цели президента России Владимира Путина в конфликте на Украине изменились, и избранный президент США Дональд Трамп должен понять это. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается от того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает», — сказал Меркурис на своём ютуб-канале.

По его мнению, Трамп недооценивает РФ и успехи её руководства. Республиканец опирается на неверные факты, что может сказаться на возможных мирных переговорах.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что хочет как можно скорее провести встречу с Путиным после своей инаугурации, которая состоится 20 января. Эксперты считают, что переговоры президентов могут пройти в одной из развивающихся стран. К слову, принять у себя встречу глав государств изъявляли власти Сербии и Швейцарии. Кроме того, странами, где могут пройти переговоры, называются Индия, Казахстан и ОАЭ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Никита Никонов
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