Проректор Дипакадемии назвал страну, где может пройти встреча Путина и Трампа

ОАЭ может стать местом проведения переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, поскольку Эмираты имеют позитивный опыт для проведения подобных встреч на высшем уровне. Об этом заявил проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.

По мнению Карповича, Трампу пора переходить к новому этапу, чтобы за его громкими заявлениями и обещаниями последовали действия, поскольку «мир очень наэлектризован». Один из таких шагов — встреча с Владимиром Путиным, о которой Трамп много раз говорил.

«Что касается места проведения встречи, то в списке государств, которые могут стать площадкой переговоров, не будет Швейцарии. Швейцария перестала быть нейтральным государством, когда присоединилась к антироссийским санкциям. Былого доверия к этой стране нет. Поэтому будет выбрано, вероятно, государство на Ближнем Востоке. В этом ключе стоит рассматривать ОАЭ, эта страна неоднократно принимала участие в различного рода обменах, переговорах и консультациях», — отметил он в беседе с ТАСС.