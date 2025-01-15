Проректор Дипакадемии назвал страну, где может пройти встреча Путина и Трампа
Проректор Дипакадемии Карпович: Путин и Трамп могут встретиться в ОАЭ
ОАЭ может стать местом проведения переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, поскольку Эмираты имеют позитивный опыт для проведения подобных встреч на высшем уровне. Об этом заявил проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.
По мнению Карповича, Трампу пора переходить к новому этапу, чтобы за его громкими заявлениями и обещаниями последовали действия, поскольку «мир очень наэлектризован». Один из таких шагов — встреча с Владимиром Путиным, о которой Трамп много раз говорил.
«Что касается места проведения встречи, то в списке государств, которые могут стать площадкой переговоров, не будет Швейцарии. Швейцария перестала быть нейтральным государством, когда присоединилась к антироссийским санкциям. Былого доверия к этой стране нет. Поэтому будет выбрано, вероятно, государство на Ближнем Востоке. В этом ключе стоит рассматривать ОАЭ, эта страна неоднократно принимала участие в различного рода обменах, переговорах и консультациях», — отметил он в беседе с ТАСС.
Проректор Дипакадемии считает, что переговоры по Украине должны вестись, исходя из реалий на земле, о чём говорил президент России.
Напомним, Трамп заявил, что хочет как можно скорее провести встречу с Путиным после инаугурации, которая состоится 20 января. Эксперты считают, что переговоры президентов могут пройти в одной из развивающихся стран. К слову, принять у себя встречу глав государств изъявляли власти Сербии и Швейцарии.
Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker