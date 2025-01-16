Премьер Британии прибыл в Киев для подписания «столетнего соглашения»
Guardian: Премьер Британии прибыл в Киев ради договора о «столетнем партнёрстве»
Премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в качестве главы кабмина прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским и для подписания «столетнего» соглашения, утверждают газеты The Guardian и The Telegraph со ссылкой на источники.
«Две страны подпишут соглашение о столетнем партнёрстве для углубления существующих оборонных отношений, с дальнейшей военной помощью Киеву, предложенной на фоне опасений, что США могут начать сворачивать свою поддержку», — говорит инсайдер.
Guardian объясняет, что новый договор углубит существующее сотрудничество Киева и Лондона в сфере обороны, а также охватит науку, торговлю и экономику. По словам источников, в планах Стармера обсудить с киевским режимом возможность отправки европейских миротворцев в страну после завершения конфликта.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон тайно обсуждают размещение британских и французских солдат на Украине в качестве миротворцев. Тема, предположительно, поднималась на встрече с Владимиром Зеленским и польским премьером Дональдом Туском.