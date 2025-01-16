Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в качестве главы кабмина прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским и для подписания «столетнего» соглашения, утверждают газеты The Guardian и The Telegraph со ссылкой на источники.

«Две страны подпишут соглашение о столетнем партнёрстве для углубления существующих оборонных отношений, с дальнейшей военной помощью Киеву, предложенной на фоне опасений, что США могут начать сворачивать свою поддержку», — говорит инсайдер.

Guardian объясняет, что новый договор углубит существующее сотрудничество Киева и Лондона в сфере обороны, а также охватит науку, торговлю и экономику. По словам источников, в планах Стармера обсудить с киевским режимом возможность отправки европейских миротворцев в страну после завершения конфликта.