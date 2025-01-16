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16 января, 00:59

Стармер и Макрон ведут тайные переговоры об отправке военных на Украину

Telegraph: Франция и Британия тайно обсуждают отправку миротворцев на Украину

Лидеры Великобритании и Франции обсуждают возможность отправки миротворческих сил на Украину после завершения вооружённого конфликта. По данным издания The Telegraph, переговоры ведутся на высшем уровне.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон рассматривают вариант размещения британских и французских солдат в качестве миротворцев. Инициатива, предположительно, обсуждалась ранее с Владимиром Зеленским и польским премьером Дональдом Туском.

При этом детали переговоров остаются закрытыми. Как отмечают источники, Стармер пока не готов полностью поддержать предложение, в то время как Макрон активно продвигает свою позицию. Проблемными вопросами в диалоге Парижа и Лондона являются потенциальный риск эскалации конфликта.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Артём Гапоненко
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