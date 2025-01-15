Два корабля НАТО прибыли в Финский залив в рамках миссии по патрулированию
В Финском заливе зафиксировали два корабля НАТО, которые участвуют в новой миссии альянса в Балтийском регионе. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала VesselFinder.
«Два корабля от миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря находятся в Финском заливе… НАТО направила корабли после того, как на Рождество в Балтийском море оборвался электрический кабель и несколько кабелей связи», — говорится в материале.
В скором времени в море ожидается прибытие ряда других кораблей НАТО, а также подводных лодок, самолётов для наблюдения и подводных беспилотников.
Ранее стало известно, что Североатлантический альянс направил в Балтийское море десять кораблей, которые предназначены для охраны подводной инфраструктуры. Все судна будут находиться в море до апреля. Корабли разместят рядом с энергетическими и телекоммуникационными кабелями, выполняя роль «сдерживающего фактора».
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