Два корабля НАТО прибыли в Финский залив в рамках миссии по патрулированию

В Финском заливе зафиксировали два корабля НАТО, которые участвуют в новой миссии альянса в Балтийском регионе. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала VesselFinder.

«Два корабля от миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря находятся в Финском заливе… НАТО направила корабли после того, как на Рождество в Балтийском море оборвался электрический кабель и несколько кабелей связи», — говорится в материале.

В скором времени в море ожидается прибытие ряда других кораблей НАТО, а также подводных лодок, самолётов для наблюдения и подводных беспилотников.