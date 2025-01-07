Десять боевых кораблей НАТО направят в Балтийское море
Yle: В Балтийское море прибудут 10 кораблей НАТО для охраны инфраструктуры
Североатлантический альянс направит в Балтийское море порядка десяти боевых кораблей, предназначенных для охраны подводной инфраструктуры. По информации финского издания Yle, уже к концу недели они начнут прибывать в воды Балтики.
«НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений. <…> В общей сложности их (кораблей. — Прим. Life.ru) будет около десяти. Они останутся в море до апреля», — сказано в материале.
Корабли будут базироваться вблизи энергетических и телекоммуникационных кабелей, став «сдерживающим фактором».
Ранее сообщалось, что 25 декабря произошло аварийное отключение телекоммуникационного кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Уже 2 января в Финском заливе начался ремонт повреждённого кабеля связи. Сначала восстановят полностью разорванный кабель, а после — восстановят повреждения на втором кабеле.
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