Десять боевых кораблей НАТО направят в Балтийское море

Североатлантический альянс направит в Балтийское море порядка десяти боевых кораблей, предназначенных для охраны подводной инфраструктуры. По информации финского издания Yle , уже к концу недели они начнут прибывать в воды Балтики.

«НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений. <…> В общей сложности их (кораблей. — Прим. Life.ru) будет около десяти. Они останутся в море до апреля», — сказано в материале.