Финляндия нашла следы якоря рядом с повреждённым кабелем

Финская полиция утверждает, что недалеко от места повреждения электрокабеля EstLink 2 на дне Финского залива найден некий след от якоря. Сообщается, что его протяжённость якобы составляет десятки километров. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщил Сами Пайла, глава Национального бюро расследований Финляндии, след от якоря простирается на «десятки километров», однако выяснить точное, где его опустили, пока не удалось. По информации специалистов, этот след мог оставить нефтяной танкер Eagle S, однако подтверждений этому пока нет.