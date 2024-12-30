Финляндия нашла следы якоря рядом с повреждённым кабелем
Финская полиция заявила об обнаружении следа от якоря вблизи кабеля EstLink 2
Финская полиция утверждает, что недалеко от места повреждения электрокабеля EstLink 2 на дне Финского залива найден некий след от якоря. Сообщается, что его протяжённость якобы составляет десятки километров. Об этом пишет Bloomberg.
Как сообщил Сами Пайла, глава Национального бюро расследований Финляндии, след от якоря простирается на «десятки километров», однако выяснить точное, где его опустили, пока не удалось. По информации специалистов, этот след мог оставить нефтяной танкер Eagle S, однако подтверждений этому пока нет.
Напомним, 25 декабря в Финляндии начали расследование в связи с аварийным отключением энергетического кабеля EstLink 2, соединяющего сети страны с Эстонией по дну Финского залива. При этом энергокабель EstLink 1 между странами был выведен из строя ещё 5 января 2024 года. Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул важность противодействия угрозам, исходящим от «теневого флота» России. По подозрению в поломке кабелей в Балтике Финляндия уже задержала нефтяной танкер.
Life.ru / Шедеврум