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Регион
2 января, 11:28

Начались работы по ремонту подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию

STT: В Финском заливе начался ремонт кабеля связи между Финляндией и Эстонией

В Финском заливе начались работы по ремонту подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию, которые были повреждены 26 декабря при неустановленных обстоятельствах. Об этом сообщает группа компаний STT, ссылаясь на представителя оператора.

«Начались работы по ремонту телекоммуникационного кабеля Elisa, который был поврежден в Финском заливе на Рождество», — сказано в сообщении.

В компании Citic Telecom отметили, что ремонт повреждённого кабеля связи будет осуществлён после завершения работ по восстановлению кабелей Elisa, которые были полностью разорваны в результате инцидента.

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Напомним, 25 декабря в Финляндии начали расследование в связи с аварийным отключением энергетического кабеля EstLink 2, соединяющего сети страны с Эстонией по дну Финского залива. При этом энергокабель EstLink 1 между странами был выведен из строя ещё 5 января 2024 года. Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул важность противодействия угрозам, исходящим от «теневого флота» России. По подозрению в поломке кабелей в Балтике Финляндия уже задержала нефтяной танкер.

Обложка ©

freepik / Kireyonok_Yuliya

Ольга Сливченко
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