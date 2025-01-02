В Финском заливе начались работы по ремонту подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию, которые были повреждены 26 декабря при неустановленных обстоятельствах. Об этом сообщает группа компаний STT, ссылаясь на представителя оператора.

«Начались работы по ремонту телекоммуникационного кабеля Elisa, который был поврежден в Финском заливе на Рождество», — сказано в сообщении.