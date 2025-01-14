НАТО решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике
НАТО по итогам саммита стран Балтийского региона решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике. Об этом журналистам заявили премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Финляндии Александер Стубб.
«Нарастающая российская агрессия велит нам принять беспрецедентные в каком-то смысле решения. В этом случае речь идёт о радикально усиленном присутствии НАТО на Балтийском море», — сказал Туск.
Он уточнил, что цель усиления — якобы обеспечение безопасности критической инфраструктуры, как на дне, так и на поверхности моря: это кабели, газопроводы, добывающие платформы, ветряные фермы.
Однако какие страны и в каком виде усилят присутствие на Балтике, пока не решено. Туск посетовал, что возможности военно-морского флота Польши ограничены.
А президент Финляндии указал, что члены альянса продолжат «активно противостоять» так называемому российскому теневому флоту.
Вероятно, страны Балтики забыли, как «проморгали» обеспечение безопасности критической инфраструктуры, когда произошли теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Спустя два года виновных так и не нашли, хотя расследование вело несколько стран (Россию к нему не допустили). Генпрокуратура ФРГ только озвучила имя главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего водолаза из Киева Владимира Журавлёва. На его задержание уже выписали ордер, однако незадолго до этого он сбежал из Польши на Украину.
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