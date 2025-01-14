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Регион
14 января, 16:17

НАТО решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике

НАТО по итогам саммита стран Балтийского региона решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике. Об этом журналистам заявили премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Финляндии Александер Стубб.

«Нарастающая российская агрессия велит нам принять беспрецедентные в каком-то смысле решения. В этом случае речь идёт о радикально усиленном присутствии НАТО на Балтийском море», — сказал Туск.

Он уточнил, что цель усиления — якобы обеспечение безопасности критической инфраструктуры, как на дне, так и на поверхности моря: это кабели, газопроводы, добывающие платформы, ветряные фермы.

Однако какие страны и в каком виде усилят присутствие на Балтике, пока не решено. Туск посетовал, что возможности военно-морского флота Польши ограничены.

А президент Финляндии указал, что члены альянса продолжат «активно противостоять» так называемому российскому теневому флоту.

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Вероятно, страны Балтики забыли, как «проморгали» обеспечение безопасности критической инфраструктуры, когда произошли теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Спустя два года виновных так и не нашли, хотя расследование вело несколько стран (Россию к нему не допустили). Генпрокуратура ФРГ только озвучила имя главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего водолаза из Киева Владимира Журавлёва. На его задержание уже выписали ордер, однако незадолго до этого он сбежал из Польши на Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bjoern Wylezich

Александра Вишнякова
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