НАТО решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике

НАТО по итогам саммита стран Балтийского региона решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике. Об этом журналистам заявили премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Финляндии Александер Стубб.

«Нарастающая российская агрессия велит нам принять беспрецедентные в каком-то смысле решения. В этом случае речь идёт о радикально усиленном присутствии НАТО на Балтийском море», — сказал Туск.

Он уточнил, что цель усиления — якобы обеспечение безопасности критической инфраструктуры, как на дне, так и на поверхности моря: это кабели, газопроводы, добывающие платформы, ветряные фермы.

Однако какие страны и в каком виде усилят присутствие на Балтике, пока не решено. Туск посетовал, что возможности военно-морского флота Польши ограничены.