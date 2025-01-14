Швеция сообщила о новом повреждении подводного кабеля EstLink в Балтике

Один из подводных кабелей EstLink, соединяющих Финляндию, Швецию, Литву и ФРГ, был вновь повреждён в акватории Балтийского моря. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в интервью телекомпании SVT.

По данным Минобороны скандинавского государства, в произошедшем может быть замешано китайское судно Yi Peng, которое стояло на якоре в 160 километрах от побережья. Ведомство не исключает, что действия экипажа были преднамеренными, а капитан корабля мог якобы иметь связи с российскими спецслужбами.