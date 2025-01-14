Швеция сообщила о новом повреждении подводного кабеля EstLink в Балтике
SVT: Швеция расследует новое повреждение подводного кабеля в Балтийском море
Один из подводных кабелей EstLink, соединяющих Финляндию, Швецию, Литву и ФРГ, был вновь повреждён в акватории Балтийского моря. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в интервью телекомпании SVT.
По данным Минобороны скандинавского государства, в произошедшем может быть замешано китайское судно Yi Peng, которое стояло на якоре в 160 километрах от побережья. Ведомство не исключает, что действия экипажа были преднамеренными, а капитан корабля мог якобы иметь связи с российскими спецслужбами.
«Установлено, что имеются следы волочения от якоря, вероятно, от Yi Peng», — подчеркнул министр.
Напомним, что энергокабель EstLink 1 выходил из строя ещё в январе прошлого года, а EstLink 2 аварийно отключился в декабре 2024-го. В произошедшем заподозрили нефтяной танкер, который пришлось брать на абордаж. А недавно со дна Финского залива подняли якорь, который нарушил целостность второго кабеля.
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