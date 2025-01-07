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7 января, 13:08

Со дна Финского залива подняли якорь танкера, которым могли повредить EstLink 2

Корабль шведских сил обороны в Финском заливе обнаружил и поднял на поверхность якорь танкера Eagle S, который подозревается в повреждении электрокабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle, ссылаясь на свои источники.

По информации финских СМИ, после того, как якорь был поднят с помощью корабля HMS Belos, он был передан финским властям для дальнейшего расследования. Согласно данным Yle, расследование инцидента, связанного с повреждением кабеля, стартует во вторник, 7 января.

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Напомним, 25 декабря в Финляндии начали расследование в связи с аварийным отключением кабеля EstLink 2, соединяющего сети страны с Эстонией по дну Финского залива. При этом энергокабель EstLink 1 между странами был выведен из строя ещё 5 января 2024 года. По подозрению в поломке уже задержали нефтяной танкер. Позже Финляндия нашла следы якоря рядом с повреждённым кабелем.

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Shutterstock / FOTODOM / Vismar UK

Александра Мышляева
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