Бербок призвала к новым санкциям против России из-за повреждённого кабеля

Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок призвала ввести против России новые санкции. Причиной стали бездоказательные обвинения РФ в повреждении кабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.

Помимо этого, она призвала укрепить защиту критически важной инфраструктуры и тратить больше на национальную оборону. Бербок добавила, что Берлин с союзниками по НАТО обсуждает, как «лучше обезопасить Балтийское море от гибридных угроз.