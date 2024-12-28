Бербок призвала к новым санкциям против России из-за повреждённого кабеля
Глава МИД ФРГ Бербок призвала ввести против РФ санкции из-за ЧП с EstLink 2
Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок призвала ввести против России новые санкции. Причиной стали бездоказательные обвинения РФ в повреждении кабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.
«Должны последовать новые санкции ЕС», — сказала Бербок в разговоре с изданиями медиагруппы Funke.
Помимо этого, она призвала укрепить защиту критически важной инфраструктуры и тратить больше на национальную оборону. Бербок добавила, что Берлин с союзниками по НАТО обсуждает, как «лучше обезопасить Балтийское море от гибридных угроз.
Как писал Life.ru, 25 декабря подводный энергокабель EstLink 2 в Балтийском море между Эстонией и Финляндией опять вышел из строя, проинформировала компания Fingrid. В Хельсинки начали расследование. Этот подводный кабель был повреждён ещё 5 января 2024 года. В Евросоюзе сразу обвинили в произошедшем РФ и теперь думают над введением новых рестрикций.
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