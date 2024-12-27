На Украине прижали Каллас к стенке вопросом о «Северных потоках»
Украинская журналистка Панченко задала Каллас вопрос о «Северных потоках»
Украинская журналистка Диана Панченко задала главе европейской дипломатии Кае Каллас вопрос о теракте на «Северных потоках». Это стало её реакцией на слова эстонского политика, которая пообещала, что недавний инцидент с подводными кабелями в Балтийском море является последним среди предполагаемых атак на критически важные объекты инфраструктуры.
«А как обстоят дела с расследованием взрыва на газопроводе «Северный поток?», — спросила Панченко у Каллас в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, 25 декабря подводный энергокабель EstLink 2 в Балтийском море между Эстонией и Финляндией опять вышел из строя, сообщила компания Fingrid. В связи с этим финские власти начали расследование. Известно, что этот подводный кабель был повреждён ещё 5 января 2024 года. В ЕС обвинили в произошедшем Россию и собираются ввести новые санкции против РФ.
«Северные потоки» были взорваны 26 сентября 2022 года. В Евросоюзе не дали России разрешения на участие в расследовании. При этом установить виновных не могут и спустя два года. Москва предъявила четырём странам досудебные претензии в связи с терактом. Президент Сербии Александр Вучич накануне сделал неожиданное заявление о «Северном потоке».
ТАСС / EPA