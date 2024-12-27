На Украине прижали Каллас к стенке вопросом о «Северных потоках»

Украинская журналистка Диана Панченко задала главе европейской дипломатии Кае Каллас вопрос о теракте на «Северных потоках». Это стало её реакцией на слова эстонского политика, которая пообещала, что недавний инцидент с подводными кабелями в Балтийском море является последним среди предполагаемых атак на критически важные объекты инфраструктуры.

«А как обстоят дела с расследованием взрыва на газопроводе «Северный поток?», — спросила Панченко у Каллас в соцсети X (ранее Twitter).