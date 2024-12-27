Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 декабря, 15:41

На Украине прижали Каллас к стенке вопросом о «Северных потоках»

Украинская журналистка Панченко задала Каллас вопрос о «Северных потоках»

Украинская журналистка Диана Панченко задала главе европейской дипломатии Кае Каллас вопрос о теракте на «Северных потоках». Это стало её реакцией на слова эстонского политика, которая пообещала, что недавний инцидент с подводными кабелями в Балтийском море является последним среди предполагаемых атак на критически важные объекты инфраструктуры.

«А как обстоят дела с расследованием взрыва на газопроводе «Северный поток?», — спросила Панченко у Каллас в соцсети X (ранее Twitter).

В НАТО заявили, что увеличат военное присутствие на Балтике из-за инцидентов с кабелями
В НАТО заявили, что увеличат военное присутствие на Балтике из-за инцидентов с кабелями

Напомним, 25 декабря подводный энергокабель EstLink 2 в Балтийском море между Эстонией и Финляндией опять вышел из строя, сообщила компания Fingrid. В связи с этим финские власти начали расследование. Известно, что этот подводный кабель был повреждён ещё 5 января 2024 года. В ЕС обвинили в произошедшем Россию и собираются ввести новые санкции против РФ.

«Северные потоки» были взорваны 26 сентября 2022 года. В Евросоюзе не дали России разрешения на участие в расследовании. При этом установить виновных не могут и спустя два года. Москва предъявила четырём странам досудебные претензии в связи с терактом. Президент Сербии Александр Вучич накануне сделал неожиданное заявление о «Северном потоке».

«Северный поток» — из той же серии: Названы виновные в теракте на «Большой медведице»
«Северный поток» — из той же серии: Названы виновные в теракте на «Большой медведице»
Обложка ©

ТАСС / EPA

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Финляндия
  • Эстония
  • Северный поток – 2
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar