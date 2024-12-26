«Северный поток» — из той же серии: Названы виновные в теракте на «Большой медведице»

К теракту на российском сухогрузе Ursa Major («Большая медведица») в Средиземном море могут быть причастны те же люди, кто взорвал газопровод «Северный поток-2». Таким мнением поделился ветеран военной разведки, полковник в отставке Александр Полежаев в интервью kp.ru.

Эксперт считает, что заказчиком этой диверсии стали Соединённые Штаты, а исполнители — украинцы. Таким образом американцы смогли избавиться от судна, которое должно было доставить во Владивосток краны и люки ядерных реакторов для строительства самого большого и мощного в мире ледокола-атомохода проекта 10510 «Лидер».

«Появление его в Арктике еще больше укрепило бы позиции России на Северном морском пути. У США там сколько ледоколов? Два или три. Причём арендованные! А у России — почти 40 единиц! А тут ещё и «Лидер»! Это же полный арктический нокаут для США!» — отметил полковник в отставке.