«Северный поток» — из той же серии: Названы виновные в теракте на «Большой медведице»
Полковник Полежаев: «Большую медведицу» утопили те, кто взорвал «Северный поток»
К теракту на российском сухогрузе Ursa Major («Большая медведица») в Средиземном море могут быть причастны те же люди, кто взорвал газопровод «Северный поток-2». Таким мнением поделился ветеран военной разведки, полковник в отставке Александр Полежаев в интервью kp.ru.
Эксперт считает, что заказчиком этой диверсии стали Соединённые Штаты, а исполнители — украинцы. Таким образом американцы смогли избавиться от судна, которое должно было доставить во Владивосток краны и люки ядерных реакторов для строительства самого большого и мощного в мире ледокола-атомохода проекта 10510 «Лидер».
«Появление его в Арктике еще больше укрепило бы позиции России на Северном морском пути. У США там сколько ледоколов? Два или три. Причём арендованные! А у России — почти 40 единиц! А тут ещё и «Лидер»! Это же полный арктический нокаут для США!» — отметил полковник в отставке.
Военный уверен, что взорванный газопровод «Северный поток-2» — из той же серии. При этом американцы действуют так, чтобы их «ручки остались чистыми», подставляя под удар «лакеев-украинцев», лица которых вымазаны в тротиловой гари.
Напомним, российское судно Ursa Major («Большая медведица») потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. На корабле произошёл взрыв в машинном отделении, Life.ru публиковал видео с моментом затопления. 14 членов экипажа удалось спасти, ещё двое числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, они могли находиться в эпицентре взрыва и погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Накануне владелец сухогруза компания «Оборонлогистика» назвала причиной крушения теракт.
X / Rodríguez