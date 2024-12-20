В Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока — 2» в €633 млн
Transliq AG: На ремонт «Северного потока — 2» потребуется порядка 633 млн евро
На ремонт повреждённого в результате взрыва российского экспортного газопровода «Северный поток — 2» потребуется порядка 633 миллионов евро, в пересчёте на рубли это почти 68 миллиардов. Расчётами поделился Роберт Бехлер, представитель швейцарской компании Transliq AG, которая является ликвидатором оператора газопровода Nord Stream 2 AG.
«Газопровод полностью активирован, сформирован резерв для ожидаемых ремонтных затрат в размере €633 млн. Эти расходы находятся на верхней границе ожиданий и основываются на будущем использовании трубопровода, а не на выводе его из эксплуатации», — объяснил Бехлер на судебном заседании по делу о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG.
На просьбу судьи уточнить, насколько реалистична оценка Transliq о шансах ввести российский газопровод в эксплуатацию после ремонта, представитель компании просто напомнил про высокий спрос на энергоносители в Европе.
Напомним, взрывы на двух российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Россия многократно запрашивала информацию о ходе расследования диверсии на Западе, но ни разу не получила ответов. Главным подозреваемым, по мнению европейских правоохранителей, является 44-летний водолаз из Киева Владимир Журавлёв. Но как отмечал президент РФ Владимир Путин, диверсией руководили спецслужбы США, о чём в Европе предпочитают молчать. Директор СВР Сергей Нарышкин утверждал, что Москва располагает сведениями о причастности к подрывам англосаксонских спецслужб.
Kandinsky 3.1 / Life.ru