В Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока — 2» в €633 млн

На ремонт повреждённого в результате взрыва российского экспортного газопровода «Северный поток — 2» потребуется порядка 633 миллионов евро, в пересчёте на рубли это почти 68 миллиардов. Расчётами поделился Роберт Бехлер, представитель швейцарской компании Transliq AG, которая является ликвидатором оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

«Газопровод полностью активирован, сформирован резерв для ожидаемых ремонтных затрат в размере €633 млн. Эти расходы находятся на верхней границе ожиданий и основываются на будущем использовании трубопровода, а не на выводе его из эксплуатации», — объяснил Бехлер на судебном заседании по делу о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG.